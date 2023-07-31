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До України прибув глава МЗС Хорватії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До України прибув глава МЗС Хорватії
Гордан Грлич Радман із делегацією в Гостомелі
фото: Гордан Грлич Радман/Twitter

Хорватський уряд закупив для України 50 генераторів для шкіл і лікарень

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман у понеділок, 31 липня, прибув в Україну з візитом, який розпочав з відвідання Гостомеля на Київщині. Про це він написав у Twitter.

«Розпочав свій візит до України в Гостомелі. У партнерстві з ЮНІСЕФ-Хорватія хорватський уряд закупив 50 генераторів для шкіл і лікарень по всій країні, включно з дитячим садком «Веселка», – йдеться в повідомленні.

За словами Радмана, надзвичайно важливо забезпечити безперебійність роботи ключових закладів для дітей, тому разом із благодійною організацією Caritas хорватський уряд передав обладнання для дитсадка.

До України прибув глава МЗС Хорватії фото 1
До України прибув глава МЗС Хорватії фото 2

Раніше президент Хорватії назвав гасло «Слава Україні» закликом шовіністів.

Такожпрезидент Хорватії Зорана Міланович зробив неприйнятну заяву про те, що Крим ніколи більше не буде українським.

Теги: Київ Україна Хорватія

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