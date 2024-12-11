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«Безвідповідальний вибір»: ремонт Нотр-Даму у Парижі може мати наслідки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Безвідповідальний вибір»: ремонт Нотр-Даму у Парижі може мати наслідки
Свинець, який використовували при ремонті Нотр-Даму є небезпечним
фото із відкритих джерел

Французьки стурбовані наслідками покриття даху Нотр-Дама свинцем

Французькі громадські асоціації висловили стурбованість рішенням покрити шпиль та дах Нотр-Даму більш як 400 тоннами свинцю. За словами представників організацій, цей матеріал, частинки якого потрапляють у ґрунт та повітря, є канцерогенним та небезпечним для відвідувачів, співробітників та місцевих мешканців.

«Це безвідповідальний вибір, свинець дуже небезпечний і є ризиком як для працівників, зайнятих на реконструкції, так і для мешканців прилеглих районів та відвідувачів собору. Він знову наражає населення на ризики, пов'язані зі свинцем», – сказав генсекретар паризького підрозділу профспілки «Загальна конфедерація праці» (UD-CGT) Бенуа Мартен.

Він уточнив, що проти використання свинцю виступали Верховна Рада охорони здоров'я та міська Рада паризьких депутатів. За словами Мартена, після пожежі у 2019 році, коли вигоріло все покриття із 400 тонн свинцю, було проведено медичні тести, які показали підвищений рівень свинцю в крові у дітей, які мешкають неподалік собору. У 2022 році асоціації батьків та хворих на сатурнізм подали позов до суду на Регіональне агентство охорони здоров'я та міністерства культури та охорони здоров'я.

Нагадаємо, у суботу, 7 грудня, у столиці Франції – Парижі – офіційно відкрили Собор Паризької Богоматері. Нотр-Дам реконструювали з 2019 року – після руйнівної пожежі на даху старовинного собору. Як і обіцяли, його відновили його за п’ять років. На реставрацію Нотр-Даму зібрали 846 млн євро від великих меценатів і сотень тисяч приватних донорів.

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Теги: ремонт повітря населення собор Париж Франція здоров'я

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