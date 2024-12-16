Норвегія побудує найдовший і найглибший підводний автомобільний тунель у світі

Тунель під водою дозволить заощадити до 11 годин шляху

У Норвегії йде підготовка до будівництва підводного тунелю, який дозволить заощадити до 11 годин шляху.

На південно-західному узбережжі Норвегії біля Ставангера планується збудувати тунель, який з'єднає комуни Рандаберг та Букн. Після завершення будівництва чотирисмуговий тунель стане найдовшим і найглибшим підводним автомобільним тунелем у світі. Про це пише Postimees.

На його проходження потрібно 35 хвилин. Для пасажирів тунель, що простягається місцями на глибині до 396 метрів під водою, дозволить заощадити до 11 годин шляху. Зараз, щоб дістатися з одного пункту до іншого, доводиться долати понад 1000 кілометрів і сім разів перетинати фіорди на поромах.



Цей масштабний проєкт є частиною розвитку прибережного шосе E39, яке тягнеться від Тронхейму до Крістіансану. Загальна вартість робіт перевищить 43,2 млрд євро. На будівництво тунелю виділено понад 1,9 мільярда євро – 40% цієї суми покриють платники податків, а частину, що залишилася, планується компенсувати за рахунок плати за проїзд. За поточними оцінками, проїзд тунелем коштуватиме 36 євро за транспортний засіб.

#Norway building world’s longest,deepest undersea road #tunnel

Record-breaking Rogfast project to connect Randaberg & Bokn,separated by 16-mile wide body of water. It will have a 4-lane dual tunnel design, with a maximum depth of 1,300 ft and length of 16.5 miles. pic.twitter.com/ZeVvsgd3HP — Hans Solo (@thandojo) — Hans Solo (@thandojo) December 13, 2024

За словами керівника проекту Оддвара Каармо, будівництво тунелю необхідне, оскільки пороми часто спізнюються через погані погодні умови. «Порт Мортавіка досить відкритий, і взимку поромам іноді доводиться заходити в інші порти», – пояснив Каармо.

Тунель планується завершити до 2033 року.

«Коли тунель буде готовим, нам більше не доведеться сподіватися на хорошу погоду, щоб дороги залишалися відкритими. Приблизно через пів року після останнього буріння та вибухових робіт ми повинні будемо здати проєкт, тому маємо багато роботи одночасно. Це скоріше питання логістики, аніж будівництва», – зазначив він.

Раніше у муніципалітеті Соррейса на півночі Норвегії відкрили центр підготовки бійців десанту НАТО для американських, британських та нідерландських військовослужбовців, Таким чином прагнуть посилити присутність альянсу на кордоні з Росією в Арктиці.