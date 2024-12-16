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Норвегія побудує найдовший і найглибший підводний автомобільний тунель у світі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Норвегія побудує найдовший і найглибший підводний автомобільний тунель у світі
Тунель буде готовий до 2033 року
фото: Hans Solo

Тунель під водою дозволить заощадити до 11 годин шляху

У Норвегії йде підготовка до будівництва підводного тунелю, який дозволить заощадити до 11 годин шляху.

На південно-західному узбережжі Норвегії біля Ставангера планується збудувати тунель, який з'єднає комуни Рандаберг та Букн. Після завершення будівництва чотирисмуговий тунель стане найдовшим і найглибшим підводним автомобільним тунелем у світі. Про це пише Postimees.

На його проходження потрібно 35 хвилин. Для пасажирів тунель, що простягається місцями на глибині до 396 метрів під водою, дозволить заощадити до 11 годин шляху. Зараз, щоб дістатися з одного пункту до іншого, доводиться долати понад 1000 кілометрів і сім разів перетинати фіорди на поромах.
 
Цей масштабний проєкт є частиною розвитку прибережного шосе E39, яке тягнеться від Тронхейму до Крістіансану. Загальна вартість робіт перевищить 43,2 млрд євро. На будівництво тунелю виділено понад 1,9 мільярда євро – 40% цієї суми покриють платники податків, а частину, що залишилася, планується компенсувати за рахунок плати за проїзд. За поточними оцінками, проїзд тунелем коштуватиме 36 євро за транспортний засіб.

За словами керівника проекту Оддвара Каармо, будівництво тунелю необхідне, оскільки пороми часто спізнюються через погані погодні умови. «Порт Мортавіка досить відкритий, і взимку поромам іноді доводиться заходити в інші порти»,  – пояснив Каармо.
Тунель планується завершити до 2033 року.

«Коли тунель буде готовим, нам більше не доведеться сподіватися на хорошу погоду, щоб дороги залишалися відкритими. Приблизно через пів року після останнього буріння та вибухових робіт ми повинні будемо здати проєкт, тому маємо багато роботи одночасно. Це скоріше питання логістики, аніж будівництва», – зазначив він.

Раніше у муніципалітеті Соррейса на півночі Норвегії відкрили центр підготовки бійців десанту НАТО для американських, британських та нідерландських військовослужбовців, Таким чином прагнуть посилити присутність альянсу на кордоні з Росією в Арктиці. 

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Теги: будівництво дороги Норвегія міст

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