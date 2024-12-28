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На Київщині відновили міст через річку Тетерів, зруйнований у 2022 році

Ірина Бура
glavcom.ua
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На Київщині відновили міст через річку Тетерів, зруйнований у 2022 році
фото: Служба відновлення й розвитку інфраструктури в Київській області
Міст має дві смуги руху та службові проходи, а загальна довжина ділянки ремонту з підходами становить 424,3 метра

Відновлено один із ключових транспортних коридорів, що має стратегічне значення для Київщини та воюючої країни загалом

На Київщині відбудували міст через річку Тетерів на міжнародній дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, який було зруйновано під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Про це йдеться в повідомленні Служби відновлення й розвитку інфраструктури в Київській області.

«Завдяки вібудові моста відновлено один із ключових транспортних коридорів, що має стратегічне значення для Київщини та воюючої країни», – йдеться у повідомленні.

Міст завдовжки 290 метрів є частиною автомобільної дороги, що веде зі столиці до кордону з Європейським Союзом.

Він має дві смуги руху та службові проходи, а загальна довжина ділянки ремонту з підходами становить 424,3 метра.

Підрядники продовжують роботи з облаштування укосів та освітлення, а завершення доброустрою прилеглих територій та монтаж інженерних мереж заплановано на 2025 рік.

Капітальний ремонт мостового переходу обійшовся у 373,9 млн грн.

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фото: Служба відновлення й розвитку інфраструктури в Київській області

Нагадаємо, на Київщині відкрився рух тимчасовим мостом по новій вісі через річку Тетерів поблизу одного з сіл, що на межі Вишгородського та Бучанського районів. Попередній міст був зруйнований внаслідок російського ракетного обстрілу у березні 2022 року.

Також на Київщини відновлено транспортне сполучення між Іванковом та Києвом завдяки відбудові мосту через річку Здвиж, що був зруйнований у лютому 2022 року. Новий 132-метровий міст, зі збірно-монолітною прогоновою будовою, шириною 12 м розташований на дорозі Р-02 Київ–Іванків–Овруч. Він має дві смуги руху та два службові проходи.

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Теги: росія окупанти дороги війна Київщина ремонт міст ракета ворог

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