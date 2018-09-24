Київ став у заторах через дощ (карта)



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Спостерігаються затори у центрі Києва та на трьох мостах столиці

У понеділок, 24 вересня, вранці на дорогах Києва через дощ утворилися 7-бальні затори.

Про це свідчать дані онлайн-сервісів.

Так, спостерігаються затори в центрі Києва: на бульварі Шевченка, в районі Бессарабки, вулиці Шовковичної, вул. П. Орлика, вул. Липської, вул. Інститутської, вул. Грушевського, Петрівської алеї, Майдані Незалежності, вул. Костьольній, вул. Прорізній, вул. Пушкінській, вул. Басейній, вул. Лютеранській. Також стоїть вулиця Володимирська біля парку Шевченка.

Крім того, затори спостерігаються на Подолі: вул. Набережно-Луговій, вул. Костянтинівській, вул. Оленівській, вул. Волоській, вул. Почайнинській, вул. Набережно-Хрещатицькій, вул. Спаській, вул. Хорива, вул. Іллінській, вул. Нижній Вал.

Також стоять Гаванський, Дарницький і Північний мости в бік центру.

Є ускладнення руху на бульварі Дружби Народів і стоїть міст Патона в обидві сторони.

Стоять проспекти Броварський і Визволителів.

Затори також спостерігаються на Великій кільцевій дорозі та Мінському проспекті.

В районі станції метро Житомирська сталися дві ДТП, стоїть проспект Перемоги в бік центру.

Також утворився затор в районі станції метро «Академмістечко».

Джерело: Українські новини