Київ виділить 127 млн грн на літній відпочинок дітей-пільговиків



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Оздоровлення та відпочинок дітей планується у таборах відпочинку і закладах оздоровлення в Києві та регіонах України

У 2019 році на літній відпочинок та оздоровлення 11 300 дітей пільгових категорій Київ спрямує 127,2 млн грн. Про це під час розширеного засідання Колегії Київської міської держадміністрації повідомив директор Департаменту молоді та спорту Вадим Гутцайт.

«Зокрема, для забезпечення заходів Міської цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва на 2019-2021 роки передбачено 87 млн грн, що на 12,7% більше, ніж у попередньому році. Для забезпечення заходів із оздоровлення у межах міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам на 2019-2021 роки» передбачено 39,2 млн грн. Для функціонування мережі таборів відпочинку з денним перебуванням дітей на базі комунальних закладів освіти міською комплексною цільовою програмою «Освіта Києва. 2019-2023 роки» передбачено 1 млн грн», – розповів Гутцайт, якого цитує прес-служба КМДА.

Він зазначив, що оздоровлення та відпочинок дітей планується у таборах відпочинку з денним перебуванням дітей закладів освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку мережі міста Києва і регіонів України, а саме: Київської, Одеської, Запорізької, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Миколаївської областей; профільних, наметових, туристичних таборів тощо.

Гутцайт також додав, що у мережі міста Києва у 2019 році налічується 10 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

«9 із 10 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку ведуть активну підготовку до початку літньої оздоровчої кампанії, а дитячий заклад санаторного типу «Жовтень» у сезоні 2019 року відкриватися не планує у зв’язку із проведенням ремонтних робіт», – пояснив директор Департаменту молоді та спорту.

Нагадаємо, що 8 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку розташовані у позаміській зоні міста Києва («МДЦ «Артек» (працює цілорічно), ДОЗ «Хвиля», ДОТ «Сокіл», ДОК «Антей», ОТ «Лідер», ДОТ «Лісовий», ДПЗОВ «Пуща-Водиця», ДЗСТ «Жовтень»); 2 заклади комунальної власності територіальної громади міста Києва розташовані поза межами столиці (ПДЗОВ «Зміна» у Київській області, КП «ДОТ «Зачарована долина» у Закарпатській області).