Мешканець Києва отримав «космічну» платіжку. «Київтеплоенерго» дало пояснення

«Київтеплоенерго» погрожує звернутися до суду, якщо клієнт не почне погашення боргу

Власник київської квартири площею 98,3 кв. м на проспекті Петра Григоренка, 26-А (Дарницький район) отримав платіжку за опалення із сумою понад 100 тис. грн. Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» пояснило, звідки взялася така аномальна платіжка.

За даними підприємства мешканець вищевказаної квартири близько 4 років не здійснює оплату послуги централізованого опалення, не встановлює квартирний лічильник для оплати за його показаннями та ігнорує можливість реструктуризації накопиченого боргу. Протягом останнього опалювального сезону власник квартири акумулював борг у розмірі 70 тис. грн. Ще майже 80 тис. грн – це борги, що були сформовані за попередні опалювальні сезони. У 2019 році здійснювалась лише часткова епізодична оплата послуг опалення та гарячої води.

«Зауважимо, що у будинку індивідуальними лічильниками тепла оснащені 94% квартир. Ці квартири сплачують за спожите тепло за показаннями квартирних лічильників, до яких додаються витрати на опалення місць загального користування (МЗК). А 6% квартир, які не встановили індивідуальні прилади обліку, сплачують за методикою постанови КМУ № 630 п.12, тобто різницю між показаннями будинкового приладу і сумарними показаннями індивідуальних лічильників, а також витрати на опалення МЗК. Розподіл для окремої квартири здійснюється пропорційно до її опалювальної площі», – зазначили в «Київтеплоенерго».

На сьогодні майже всі власники помешкань в будинку на проспекті Петра Григоренка, 26-А (близько 260 квартир) встановили квартирні лічильники тепла. Лише кілька квартир у будинку продовжують споживати послугу без квартирного лічильника. «Відповідно, різниця між сумою квартирних лічильників та показаннями загальнобудинкового пропорційно розподіляється між власниками квартир без лічильників (Постанова КМУ №630). Зокрема, за грудень 2020 р. нарахування за опалення у вищезгаданій квартирі склали майже 20 тис. грн, за січень 2021 р. – понад 17 тис. грн, а за лютий 2021 р. – близько 30 тис. грн. З урахуванням накопиченого за попередні роки боргу, заборгованість власника квартири за послугу централізованого опалення на сьогодні складає майже 150 тис. грн», – розповіли в «Київтеплоенерго».

Аномальні платіжки отримав мешканець будинку на проспекті Петра Григоренка, 26-А

Комунальники пояснили, що причини виникнення різниці між будинковим та квартирними лічильниками різні, зокрема, невчасне подання сусідами показань власних лічильників, збільшення теплоспоживання за рахунок розширення опалювальної площі без погодження та відповідної документації, теплові втрати в будинку тощо.

Тому спеціалісти «Київтеплоенерго» у таких випадках радять усім, без винятку, мешканцям оснастити свої квартири приладами обліку тепла та вчасно подавати показання.





У будинку індивідуальними лічильниками тепла оснащені 94% квартир

«Підстав для перерахунку немає. Якщо клієнт не розпочне погашення боргу, теплопостачальна компанія буде вимушена звернутися до суду, оскільки звернень щодо реструктуризації боргу від цього боржника до КП «Київтеплоенерго» не надходило», – підсумували в «Київтеплоенерго».

Як повідомлялося, заборгованість жителів Києва за спожите тепло в опалювальному сезоні 2020-2021 рр. виросла на 17% в порівнянні з попереднім сезоном і склала близько 4,6 млрд грн.