«Київтеплоенерго» отримало штраф на понад 300 тис. грн

НКРЕКП ухвалив рішення зменшити тариф на виробництво теплової енергії для «Київтеплоенерго»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП, Регулятор), знайшла порушення в діяльності комунального підприємства «Київтеплоенерго». Про це повідомляє пресслужба комісії.

Згідно з результатами планової перевірки, НКРЕКП встановив, що підприємство не дотрималось вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушило Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії, Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу та Ліцензійні умови з виробництва теплової енергії.

Зокрема, КП «Київтеплоенерго» за період, що перевірявся:

надавало Регулятору недостовірну інформацію щодо квартальної звітності стосовно виробництва електричної та теплової енергії, а також стосовно енерговиробництва відповідно до встановлених форм;

не виконало схвалені Регулятором інвестиційні програми в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні з урахуванням фактичного наповнення джерел фінансування;

не дотрималось переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені Регулятором до структури тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії;

у встановлений строк не повідомило Регулятора про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії;

не надало Регулятору документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання ним своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені Регулятором;

не дотрималось визначених напрямків та обсягів використання коштів за встановленими статтями витрат;

не дотрималось структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії;

не виконало інвестиційні програми в затверджених об’ємах за відповідними напрямками на 3 теплоелектроцентралях та когенераційних установках.

У зв’язку з численними порушеннями у діяльності КП «Київтеплоенерго», НКРЕКП під час засідання 21 квітня ухвалив рішення накласти штраф на підприємство у розмірі 255 тис. грн стосовно діяльності з виробництва та постачання електроенергії та 34 тис. грн стосовно діяльності з виробництва теплової енергії.

Також Регулятор зобов’язав підприємство урахувати в Інвестиційній програмі на 2021 рік стосовно діяльності з виробництва та постачання електроенергії статтю «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності у 2018-2019 роках» без додаткових джерел фінансування на загальну суму 161,564 млн грн (без ПДВ).

Крім того, Регулятор ухвалив рішення зменшити тариф на виробництво теплової енергії для КП «Київтеплоенерго» на суму економії коштів, отриманої у 2018-2020 роках у результаті недофінансування статей витрат порівняно з розрахунковими витратами в тарифі на виробництво теплової енергії та недофінансування ремонтної програми 2018 року у розмірі 261,795 млн грн (без ПДВ).

Нагадаємо, у Києві завершено опалювальний сезон 2020/2021, який тривав майже 6 місяців (179 днів).

Заборгованість жителів Києва за спожите тепло в опалювальному сезоні 2020-2021 рр. виросла на 17% в порівнянні з попереднім сезоном і склала близько 4,6 млрд грн.