  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Від +18 на сході до 0° у Карпатах: прогноз погоди в Україні на суботу

    • Розсилка
    У Києві сьогодні можливий невеликий дощ, температура вдень до +13&deg; - Від +18 на сході до 0° у Карпатах: прогноз погоди в Україні на суботу
    У Києві сьогодні можливий невеликий дощ, температура вдень до +13°

    У західних та місцями в північних областях сьогодні очікується невеликий дощ

    У суботу, 7 березня, в Україні очікується від 8° до 18° тепла, невеликий дощ можливий лише у північних і західних областях.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «У західних та місцями в північних областях невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вночі та вранці в північних і центральних областях подекуди туман. Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с», - зазначається у повідомленні.

    Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, в південній частині, східних та Дніпропетровській областях 13-18°; в Карпатах протягом доби близько 0°.

    90_25

    У Києві сьогодні можливий невеликий дощ, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.

    Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ