Від +18 на сході до 0° у Карпатах: прогноз погоди в Україні на суботу



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У Києві сьогодні можливий невеликий дощ, температура вдень до +13°

У західних та місцями в північних областях сьогодні очікується невеликий дощ

У суботу, 7 березня, в Україні очікується від 8° до 18° тепла, невеликий дощ можливий лише у північних і західних областях.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«У західних та місцями в північних областях невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вночі та вранці в північних і центральних областях подекуди туман. Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с», - зазначається у повідомленні.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, в південній частині, східних та Дніпропетровській областях 13-18°; в Карпатах протягом доби близько 0°.

У Києві сьогодні можливий невеликий дощ, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.