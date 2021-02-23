Подорожчання проїзду у приміських маршрутках Києва: перевізники самовільно підняли тарифи

Київська обладміністрація готує звернення до Антимонопольного комітету щодо наявності антиконкурентних узгоджених дій перевізників

У Київській області ще жоден перевізник не отримав від управління пасажирських перевезень погодження на підняття цін. Про це повідомила 23 лютого профільна заступниця голови Київської облдержадміністрації Тетяна Щербак.

На території Київщини діє 513 міжміських і міжрайонних маршрутів. Вони сполучають населені пункти регіону один із одним, а також зі столицею. І наразі частина перевізників уже підготувала звернення щодо перегляду тарифів на проїзд.

«Загалом у нашому регіоні працює 71 перевізник. Із цієї кількості 39 перевізників уже подали до управління пасажирських перевезень економічне обґрунтування на перегляд вартості проїзду на 368 маршрутах. Наші фахівці наразі вивчають усі розрахунки. Поки що жоден перевізник погодження на підняття цін не отримав», – зауважила Щербак.

Чиновниця додала, що до облдержадміністрації почала надходити інформація про підняття цін деякими перевізниками в односторонньому порядку без погодження з управлінням.

«У зв’язку з цим очільник Київщини Василь Володін дав доручення якомога швидше розібратись у ситуації. Ми вже готуємо звернення до Антимонопольного комітету щодо наявності антиконкурентних узгоджених дій, а також до Міністерства інфраструктури щодо роз’яснення можливості обґрунтування тарифу згідно з економічними показниками та методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту. Окрім цього, плануємо провести робочу нараду з перевізниками, які самовільно підняли ціни на проїзд, щоб врегулювати тарифи на перевезення», – уточнила Щербак.

Як повідомлялося, в більшості приміських маршруток Київської області проїзд подорожчав після 14 лютого.

Подорожчання проїзду склало від 2 до 5 грн. У середньому вартість проїзду зросла на 3 грн.

Як розповіли в Асоціації перевізників Київської області, проїзд подорожчав в Макарівському районі, у Броварах, частково в Києво-Святошинському та Васильківському районах.

За словами директора «Трансгруп», представника Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Володимира Назаренка, у Києві у квітні проїзд в маршрутках може подорожчати на 10-20%.

Заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко заявив, що для підвищення вартості проїзду у столичному громадському транспорті є економічні підстави. Але станом на цей момент подорожчання проїзду в громадському транспорті не заплановано. Водночас, за його словами, приватні перевізники піднімуть ціну до 10-12 гривень, в залежності від маршруту.