Київ закупив ще п’ять сучасних тролейбусів із кондиціонерами



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До кінця липня на дороги Києва вийдуть вісім нових тролейбусів

Парк комунального транспорту столиці поповнився п’ятьма новими тролейбусами довжиною 18,75 метрів. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що до кінця липня на дороги Києва вийдуть ще 8 тролейбусів.

«Усі вони пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю, мають відкидний пандус, обладнані зовнішнім звуковим інформатором для пасажирів з вадами зору та системою відеоспостереження, салон та кабіна водія оснащені кондиціонерами», - розповів Давтян.

Всього в столиці курсує вже більше 200 таких тролейбусів.

Нагадаємо, нещодавно було підписано Меморандум про порозуміння між Київською міською державною адміністрацією та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо програми ЄБРР «Зелені міста». Цей документ відкриває можливості втілити важливі інфраструктурні проекти в столиці. Зокрема, оновити парк КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен» новими автобусами, тролейбусами та вагонами метро. А також допоможе здійснити комплексну реконструкцію трамвайної лінії та зупинки «Контрактова площа», капітальний ремонт мосту Метро.