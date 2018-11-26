Київ засипає снігом: на дорогах понад 350 одиниць спецтехніки (фото)



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Окрема увага була приділена належному стану тротуарів Фото: Київавтодор

Дороги та тротуари міста обробляються протиожеледними матеріалами

Уночі та на світанку комунальники «Київавтодору» продовжувала обробку протиожеледними матеріалами доріг, мостів та шляхопроводів, тротуарів, підходів до наземних та підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту, які обслуговують підприємства корпорації. Про це повідомляє прес-служба «Київавтодору».

До роботи були задіяні 258 одиниць спецтехніки та бригади з ручного прибирання. Щоб не допустити утворення ожеледиці, посипальними матеріалами були оброблені як головні магістралі, вулиці, якими курсують маршрути громадського транспорту, штучні споруди, спуски та підйоми, так і вулиці районного значення.

Окрема увага була приділена належному стану тротуарів та правої смуги доріг, щоб зранку кияни та гості столиці могли без перешкод дістатися до роботи та навчання.

«Зранку, о 6.15, спецтехніка «Київавтодору» була розташована на вихідних позиціях, що дало змогу, які тільки пішов сніг, оперативно розпочати роботи на вулично-дорожній мережі. Також, враховуючи погодні умови, «Київавтодором» було оперативно збільшено кількість спецтехніки на дорогах міста до 352 одиниць», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» звертається до водіїв з проханням бути уважними та обережними на дорогах, дотримуватись Правил дорожнього руху та не залишати власні автівки обабіч вулиць та доріг, щоб не заважати роботі спецтехніки.

Нагадаємо також, що в’їзд у Київ великогабаритного транспорту закрито зранку 26 листопада через погіршення погодних умов.