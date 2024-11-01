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Протягом 2 листопада діятимуть часткові обмеження руху у двох районах столиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Протягом 2 листопада діятимуть часткові обмеження руху у двох районах столиці
фото: з відкритих джерел

Дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття

Починаючи із 2 листопада з 8:00 до 18:00 частково буде обмежений рух на перехресті вулиць Гетьмана Павла Полуботка та Якова Гніздовського з проспектом Леоніда Каденюка. Про це інформує КК «Київавтодор».

На цьому перехресті дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

Протягом 2 листопада діятимуть часткові обмеження руху у двох районах столиці фото 1

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, на мосту через річку Либідь проспектом Повітряних сил буде обмежено рух транспорту до 14 тонн та швидкістю до 30 км/год. Заборонено рух вантажівок і тролейбусів особливо великої місткості. 

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Теги: Київавтодор обмеження дорожній рух дороги

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