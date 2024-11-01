Протягом 2 листопада діятимуть часткові обмеження руху у двох районах столиці

Дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття

Починаючи із 2 листопада з 8:00 до 18:00 частково буде обмежений рух на перехресті вулиць Гетьмана Павла Полуботка та Якова Гніздовського з проспектом Леоніда Каденюка. Про це інформує КК «Київавтодор».

На цьому перехресті дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, на мосту через річку Либідь проспектом Повітряних сил буде обмежено рух транспорту до 14 тонн та швидкістю до 30 км/год. Заборонено рух вантажівок і тролейбусів особливо великої місткості.