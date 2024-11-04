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У ДТП на Одещині загинув депутат Київради Сергій Мамоян (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У ДТП на Одещині загинув депутат Київради Сергій Мамоян (фото)
Сергія Мамоян був обраний депутатом Київської міської ради 9-го скликання по списку ОПЗЖ 25 жовтня 2020 року
фото: з відкритих джерел

Мамоян був членом постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами

Депутат Київради ІХ скликання Сергій Мамоян вчора ввечері, 3 листопада, трагічно загинув на Одещині. Йому було 40 років. Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Деталей загибелі колеги-депутата він не повідомив, лише висловив щирі співчуття рідним та близьким від себе, депутатського корпусу та секретаріату і співробітників Київської міської ради.

У ДТП на Одещині загинув депутат Київради Сергій Мамоян (фото) фото 1

Мамоян загинув у ДТП, про яку повідомило Головне управління Нацполіції в Одеській області. Автопригода сталася вчора о 19:00 у Старокозацькій ОТГ Білгород-Дністровського району.

Як попередньо встановили поліцейські, що 40-річний житель Київщини, керуючи позашляховиком Toyota, на кільцевій ділянці дороги не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини у кювет, де сталося перекидання і займання автівки.

У ДТП на Одещині загинув депутат Київради Сергій Мамоян (фото) фото 2

Окрім кермувальника, на місці загинула 52-річна жінка, яка знаходилася на передньому пасажирському сидінні, а ще двоє пасажирів, що перебували на задніх сидіннях, травмувалися та були госпіталізовані до лікарні. 51-річній жінці діагностували забої хребта та верхньої кінцівки, а 55-річному чоловіку – перелами ключиці та ребра.

Що відомо про Сергія Мамояна

Сергій Мамоян народився 1 квітня 1984 року в селищі Каракерт (Вірменія). Громадянин України. Одружений, батько трьох дітей. У 2002 році закінчив загальноосвітню середню школу № 316 у м. Київ. З 2010 по 2015 роки навчався та закінчив ПАТ «Вищий навчальний заклад Київський Славістичний університет» (спеціальність «Міжнародні відносини», ступінь бакалавра).

З 2007 по 2018 рік працював на керівних посадах в ТОВ «МАЛДС груп» (з 2013 року – співзасновник даного ТОВ).

З 3 серпня 2015 року - голова громадської організації «Всеукраїнська Громадська Організація «Побудуємо майбутнє». З 2015 року є членом місцевої організації політичної партії «Партія простих людей Сергія Капліна».

У жовтні 2015 року був обраний депутатом Полтавської обласної ради 7-го скликання від «Партії простих людей Сергія Капліна». Голова депутатської комісії з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр.

Був обраний депутатом Київської міської ради 9-го скликання по списку ОПЗЖ 25 жовтня 2020 року. Заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 4 листопада на столичних Теремках сталася масштабна аварія. За попередньою інформацією, автобус з траси вилетів на базар на узбіччі, зламав дерева і врізався в кіоск. Унаслідок ДТП дві особи загинули та трьох госпіталізовано до лікарні

Теги: аварія депутат батько ДТП Київрада дороги Вірменія

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