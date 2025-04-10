Дрони атакували Житомирщину: у ДСНС показали фото

Внаслідок атаки одна людина загинула, п’ять отримали поранення

Росія атакувала місто Озерне Житомирської області. Дрон влучив у багатоповерхівку. Є загиблий та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, п’ять постраждало. Серед поранених дитина. Всіх госпіталізовані до медичних закладів.

фото: ДСНС

Пошкоджень зазнали щонайменше 5 багатоповерхівок. В одному із будинків виникла пожежа.

«На місці працюють рятувальники та усі відповідні служби. Також розгорнуто пункт обігріву для надання допомоги населенню. Психологи Головного управління ДСНС надають необхідну допомогу місцевим мешканцям. Пожежу ліквідовано. Наразі триває ліквідація наслідків надзвичайної події», – йдеться у повідомленні ДСНС.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Нагадаємо, росіяни вдарили по складу серветок і памперсів у Дніпрі. Як передає «Главком», про це повідомив мер міста Борис Філатов.

«Влупили ракетою по складу серветок і памперсів. Тому так сильно горить. Ніяких «офіцерів НАТО» і «найманців». Це – терор. Нічим неприкритий терор... Вони просто тупо луплять балістикою по памперсах і дитячих майданчиках», – написав Борис Філатов.

У Дніпропетровській прокуратурі додали, що вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.

До слова, Російська Федерація вдається до нової тактики під час обстрілів Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону. Як зазначив міський голова, російські війська використовують нову тактику: за дуже короткий час бʼють безпілотниками по одному місцю.

«Хочу сказати, так, це нова тактика, коли ворог діє таким чином, що за дуже короткий час дуже багато БпЛА влучає в одне місце в один район міста Харкова. І свідками цього ми були напередодні, коли 17 БпЛА протягом години влучали в одну територію міста Харків», – каже він.

Так, увечері 8 квітня росіяни завдали масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах Харкова. Окупанти влучили у цивільні підприємства, складські та виробничі будівлі та СТО.