На Дніпропетровщині через атаку БпЛА загорівся будинок

Попередньо, обійшлось без жертв та постраждалих

Увечері 12 квітня Дніпропетровщину атакували ворожі безпілотники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську ОДА.

Очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки БпЛА у Павлоградському районі зайнявся приватний будинок. За його словами, є пошкодження приватного будинку і місті Дніпро.

Лисак зазначив, що там там понівечені дах, фасад та вікна.

За попередніми даними, інформація про постраждалих не надходила.

Днями росіяни вдарили по складу серветок і памперсів у Дніпрі.

«Влупили ракетою по складу серветок і памперсів. Тому так сильно горить. Ніяких «офіцерів НАТО» і «найманців». Це – терор. Нічим неприкритий терор... Вони просто тупо луплять балістикою по памперсах і дитячих майданчиках», – написав Борис Філатов.

У Дніпропетровській прокуратурі додали, що вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що є постраждалі, загинув 42-річний чоловік.