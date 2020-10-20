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    Київ збільшує кількість тестувань на коронавірус

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    Із початку пандемії в Києві дослідили понад 171 тисячу зразків біоматеріалу методом ПЛР - Київ збільшує кількість тестувань на коронавірус
    Із початку пандемії в Києві дослідили понад 171 тисячу зразків біоматеріалу методом ПЛР

    Показник тестування в столиці становить майже 240 тестів на 100 тисяч мешканців

    У Києві поки що вистачає тестів на коронавірус і місто продовжує їх закуповувати. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Зазначу, що тестів місту поки що вистачає і ми продовжуємо їх закуповувати. Але, в умовах нинішньої епідеміологічної ситуації, потреба в тестуванні зростає. Ми розуміємо, що необхідно залучати до оперативного тестування приватні та державні лабораторії. І робити це потрібно за чіткої регламентації держави», – зазначив Кличко.

    Він також повідомив, що Київ продовжує збільшувати кількість тестувань, аби оперативно виявляти інфікованих і запобігати стрімкому розповсюдженню вірусу. Показник тестування в столиці – найвищий в Україні і становить сьогодні майже 240 тестів на 100 тисяч мешканців.

    Загалом, за словами мера, у комунальних медзакладах і лабораторному центрі з початку пандемії дослідили понад 171 тисячу зразків біоматеріалу методом ПЛР, а методом ІФА – на виявлення антитіл - зробили більш як 45 тисяч тестів. 

    Досліджують зразки і в приватних та державних клініках Києва.

    Із березня в столиці працюють і мобільні бригади медиків, які забирають біоматеріал для аналізу на коронавірус у пацієнтів вдома. Тільки за минулу добу бригади відібрали 944 зразки матеріалу. А всього з початку своєї роботи – понад 102 тисячі. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      309107
    • Хворіють
      173901
    • Одужали
      129533
    • Померли
      5673

    Як повідомлялося, за минулу добу, 19 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 462 осіб. Це на 77 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 18 жовтня було 385 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 31310 випадків захворювання на Covid-19.

    Віталій Кличко Київ епідемія коронавірус
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