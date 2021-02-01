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    Суспільство

    Україну знову завалить снігом: штормове попередження на 1 лютого

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    Україну знову завалить снігом: - Україну знову завалить снігом: штормове попередження на 1 лютого
    Україну знову завалить снігом:

    Майже на всій території України очікується снігопад, температура опуститься до -12

    У понеділок, 1 лютого, майже на всій території України очікується снігопад. Температура повітря на заході опуститься до -12 градусів.

    Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Так, на заході країни синоптики прогнозують від -1 до -3 градусів вдень, вночі похолодає до -12 градусів. У Львівській та Волинській областях без опадів.

    На півдні вдень пройдуть сильні дощі, температура від +7 до +12 градусів вище нуля, вночі – від -1 до + 2. На сході стовпчик термометра покаже до + 9 градусів вдень, а вночі температура складе 0...2 градуси з позначкою мінус. У східних регіонах очікується мокрий сніг і дощі.

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    У центрі і на півночі країни – від -1 до +4 градусів вдень, вночі в північних регіонах буде холодніше – від -11 до -13 градусів.

    У Києві в цей день температура повітря складе від -2 до -4 градусів. Вночі температура опуститься до -7.

    Теги: прогноз погоди снігопад повітря
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