Україну знову завалить снігом: штормове попередження на 1 лютого

Майже на всій території України очікується снігопад, температура опуститься до -12

У понеділок, 1 лютого, майже на всій території України очікується снігопад. Температура повітря на заході опуститься до -12 градусів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, на заході країни синоптики прогнозують від -1 до -3 градусів вдень, вночі похолодає до -12 градусів. У Львівській та Волинській областях без опадів.

На півдні вдень пройдуть сильні дощі, температура від +7 до +12 градусів вище нуля, вночі – від -1 до + 2. На сході стовпчик термометра покаже до + 9 градусів вдень, а вночі температура складе 0...2 градуси з позначкою мінус. У східних регіонах очікується мокрий сніг і дощі.

У центрі і на півночі країни – від -1 до +4 градусів вдень, вночі в північних регіонах буде холодніше – від -11 до -13 градусів.

У Києві в цей день температура повітря складе від -2 до -4 градусів. Вночі температура опуститься до -7.