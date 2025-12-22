Головна Київ Новини
«Київміськбуд» отримав нового керівника: що про нього відомо

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
З 19 грудня 2025 року новим керівником ПрАТ Холдингова компанія «Київміськбуд» став Дмитро Нікіфоров
фото: saltawards.com

Зазначається, що причиною звільнення попередньої керівниці Світлани Самсонової стали життєві обставини

Наглядова рада «Київміськбуду» призначила Дмитра Нікіфорова виконуючим обов’язки голови правління, він очолив компанію замість Світлани Самсонової. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що причиною звільнення Світлани Самсонової стали життєві обставини: «Світлана Самсонова подякувала інвесторам за підтримку, київським будівельникам за довіру і можливість працювати разом у складний період. За час її роботи на посаді в.о голови правління було здійснено оптимізацію внутрішніх процесів, проведено процедуру докапіталізації, забезпечено прозору комунікацію та розширено співпрацю з інвесторами» .

Наглядова рада ПрАТ «ХК «Київміськбуд» ухвалила рішення про переформатування правління з метою посилення управлінської команди та безперервної реалізації затвердженої стратегії розвитку компанії.

«Тимчасово виконуючим обов’язки голови правління Холдингової компанії призначено Дмитра Нікіфорова. Київміськбуд продовжує реалізацію антикризового плану, що передбачає поступове відновлення будівництва на об’єктах та створює підґрунтя для подальшого зміцнення позицій компанії на ринку», – повідомили у компанії.

 З 19 грудня 2025 року новим керівником ПрАТ Холдингова компанія «Київміськбуд» став Дмитро Нікіфоров, йдеться у даних YouControl.

Нікіфоров відомий тим, що у 2009 році заснував компанію Voda Ua. Вона є виробником однойменної мінеральної води, а також Карпатської джерельної високогірної та Горянки. У 2023 році він продав компанію засновнику Favbet Андрію Матюсі.

Точна сума угоди не розголошувалася. «Мені належать близько 30 компаній, які надають різні фінансові послуги: факторинг, лізинг», – розповідав у серпні 2021 року в інтерв'ю виданню Nadra.info Дмитро Нікіфоров. За його словами, він готував до запуску мережу обмінних пунктів, реєстрував свою платіжну систему.

З листопада 2024 року Нікіфоров – співзасновник сервісу з використання криптовалют HitBit Pro, йдеться у його Facebook-профілі. Його партнером у компанії є співвласник мережі спортклубів SportLife Ігор Кучеренко, йдеться у його профілі у Linkedin.

20 грудня 2023 року голова холдингової компанії «Київміськбуд» Ігор Кушнір заявив, що йде з посади голови правління – президента компанії після 12 років роботи. У лютому 2024 року наглядова рада «Київміськбуду» призначила на посаду голови правління та президента компанії Василя Олійника. З червня по грудень 2025 року виконуючої обов’язками керівника «Київміськбуду» була Світлана Самсонова.

«Під її керівництвом, зокрема, завершено підготовку до проведення загальних зборів акціонерів, де ключовим питанням стане підтримка підприємства шляхом поповнення статутного капіталу її ключовим акціонером», – повідомляла пресслужба Київміськбуду.

Будівельні роботи на всіх 24 майданчик ХК «Київміськбуд» зупинились ще у 2022 році.

Це понад 120 житлових будинків, 548 тис. кв. м житлової площі. У жовтні 2025 року стало відомо про те, що Київміськбуд розробляє план реструктуризації поточної заборгованості компанії, щоб використати кошти, залучені від додаткової емісії акцій, виключно на відновлення будівельних робіт на своїх об'єктах.

Територіальна громада Києва є власником контрольного пакета акцій Київміськбуду, частка Києва становить 80% статутного капіталу компанії.

Після тривалої кризи та багаторічного простою будівельних майданчиків найбільший у минулому столичний забудовник «Київміськбуд», який фактично став повністю комунальним після докапіталізації на 2,56 млрд грн, готується відновити роботи на будмайданчиках. Однак експерти попереджають: виділених коштів може бути недостатньо для завершення понад 120 недобудов, а покупцям, які чекають на житло, можуть запропонувати доплатити через зростання собівартості будівництва. 

