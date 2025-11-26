Поліція викрила киянина, який допомагав ухилянтам прикриватися «хворими» батьками

Киянину оголосили про підозру, йому загрожує ув'язнення до восьми років з конфіскацією майна

Чоловік запевняв «клієнтів», буцімто має зв’язки та знайомства в органах соціального захисту і ТЦК та СП

Киянин за $14 тис. пропонував військовозобов’язаним допомогу в оформленні документів про постійний догляд літніх родичів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Як повідомили у прокуратурі, чоловік запевняв, буцімто має зв’язки та знайомства в органах соціального захисту і ТЦК та СП, відтак без жодних проблем може оформити документи про догляд військовозобов’язаного за матір’ю. Головна умова – щоб вона була старша за 60 років. З його слів, чи дійсно жінка потребує догляду, ніхто не перевірятиме.

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна фото: Національна поліція України/Facebook

За даними слідства, за таку допомогу чоловік брав по $14 тис., платити треба було частинами. За грошима підозрюваний відправляв знайомого. Таким чином від останнього замовника послуг чоловік отримав $10 тис.

Іноземна валюта, вилучена у киянина фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Киянину повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

