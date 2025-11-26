Головна Київ Новини
Поліція викрила киянина, який допомагав ухилянтам прикриватися «хворими» батьками

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Киянину оголосили про підозру, йому загрожує ув'язнення до восьми років з конфіскацією майна
фото: Національна поліція України/Facebook

Чоловік запевняв «клієнтів», буцімто має зв’язки та знайомства в органах соціального захисту і ТЦК та СП

Киянин за $14 тис. пропонував військовозобов’язаним допомогу в оформленні документів про постійний догляд літніх родичів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Як повідомили у прокуратурі, чоловік запевняв, буцімто має зв’язки та знайомства в органах соціального захисту і ТЦК та СП, відтак без жодних проблем може оформити документи про догляд військовозобов’язаного за матір’ю. Головна умова –  щоб вона була старша за 60 років. З його слів, чи дійсно жінка потребує догляду, ніхто не перевірятиме.

фото: Національна поліція України/Facebook

За даними слідства, за таку допомогу чоловік брав по $14 тис., платити треба було частинами. За грошима підозрюваний відправляв знайомого. Таким чином від останнього замовника послуг чоловік отримав $10 тис.

фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Киянину повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. 

Нагадаємо, правоохоронці викрили заступника начальника одного з військових представництв Міністерства оборони. Він підозрюється в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі України. 

Раніше на Закарпатті співробітники Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону, Нацполіції та СБУ викрили канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку. На околиці села Яноші правоохоронці зупинили інкасаторський автомобіль, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. В обладнаному бронекапсулою службовому автомобілі одного з банків двоє його співробітників – 42-річний та 58-річний жителі Львова – везли до кордону з Угорщиною чоловіка призовного віку.

Теги: прокуратура Київ документи мобілізація ухилянти

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
