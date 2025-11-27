Головна Київ Новини
Поїзди між Львовом та Києвом курсуватимуть щогодини: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
«Укрзалізниця» запроваджує тактовий рух між Києвом та Львовом
фото: glavcom.ua

Переважна більшість поїздів будуть курсувати цілорічно із кількома виключеннями для «позапікового» періоду

У новому графіку руху на 2026 рік, який запрацює 14 грудня цього року, «Укрзалізниця» запроваджує тактовий рух між Києвом та Львовом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

У компанії пояснили, що на найпопулярнішому напрямку Київ – Львів – Київ поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом – щогодини. При цьому переважна більшість поїздів будуть курсувати цілорічно із кількома виключеннями для «позапікового» періоду.

«Тактовий рух – це модель сполучення, за якої поїзди відправляються за чітким повторюваним інтервалом (наприклад, щогодини). Тактовість рейсів притаманна Німеччині, Австрії, Нідерландам та іншим країнам Європи із розвиненою залізничною мережею, а в Україні добре відтестована на Kyiv City Express», – пояснили в Укрзалізниці.

Для «Укрзалізниці» нова модель дозволить рівномірно розподілити пасажиропотік протягом доби та ефективно мінімізувати пікові навантаження.

Ця зміна обіцяє зробити подорожі між столицею та культурною столицею України значно зручнішими та передбачуванішими для мільйонів пасажирів.

Така система зручна для пасажирів, адже вона передбачувана – поїзди відправляються щогодини у той самий час, a розклад легко запам’ятати. Для залізниці ж модель зручна тим, що дозволяє рівномірно розподілити пасажиропотік протягом доби та мінімізувати пікові навантаження.

Нагадаємо, польський перевізник Laude Smart запустив інтермодальне сполучення з Туреччиною через порт Чорноморськ, що скорочує термін доставки вантажів до Польщі майже вдвічі. Це один із перших проєктів, що безпосередньо поєднує турецькі порти з українською та польською залізничними мережами. Перший поїзд із 50 контейнерів вирушив із Чорноморська 5 листопада. Партнерами перевізника виступили підприємства групи «Укрзалізниця», які забезпечили українську ділянку маршруту.

