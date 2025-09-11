Головна Київ Новини
Ошукані інвестори «Київміськбуду» перекрили Хрещатик (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Столичний забудовник «Київміськбуд» перебуває на межі банкрутства. 20 тис. сімей залишаються без житла
фото з відкритих джерел

Учасники акції намагалися привернути увагу депутатів Київради, які зібралися на чергову сесію

Сьогодні, 11 вересня, під стінами Київської міської державної адміністрації відбулася мирна акція інвесторів «Київміськбуду», які вимагають добудови своїх житлових об'єктів. Протестувальники перекрили рух на вулиці Хрещатик, паралізувавши її від перехрестя з вулицею Хмельницького. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відеотрансляцію засідання Київради.

Зауважимо, що акція проходила під час пленарного засідання Київської міської ради. Після оголошення про його закриття мер Києва Віталій Кличко повідомив, що протестувальники стоять під будівлею. Міський голова запросив голів фракцій до кабінету секретаря Київради на кількахвилинну зустріч із представниками мітингарів, щоб обговорити можливі шляхи розв'язання проблеми. 

Нагадаємо, у вересні 2024 року повідомлялося, що столичний забудовник «Київміськбуд» перебуває на межі банкрутства. 20 тис. сімей залишаються без житла, серед них військовослужбовці та переселенці. Забудовник звернувся за допомогою до Кабміну, утім поки відповіді не надійшло. Про це повідомив новий президент «Київміськбуду» Василь Олійник у коментарі журналістам Ictv. Лише для старту будівництва недобудованих ЖК на наступні два роки президент ПрАТ «ХК» «Київміськбуд» Василь Олійник просить виділити з державного бюджету чотири мільярди гривень, адже половина недобудованих ЖК були передані від державної будівельної корпорації Укрбуд. 

28 вересня 2024 року ініціативна група інвесторів недобудованих об’єктів «Укрбуду» та «Київміськбуду» вийшла на мітинг під стіни КМДА. Після зустрічі з мітингувальниками мер Києва Віталій Кличко розповів про домовленості, яких було досягнуто.

Мер міста додав, що після того, як будуть виділені гроші, першочергово запускатимуть об’єкти найвищої готовності
фото: glavcom.ua

«Спільно з ініціативною групою від інвесторів ми домовились найближчим часом підписати меморандум та затвердити дорожню карту для вирішення питань добудови об’єктів «Укрбуду» та «Київміськбуду». До кінця року ми маємо визначити механізм фінансування, щоб наступного року роботи вже розпочалися. Зараз триває підготовка низки рішень, щоб винести їх на розгляд Київської міської ради», – зазначив Кличко.

Мер міста додав, що після того, як будуть виділені гроші, першочергово запускатимуть об’єкти найвищої готовності. Попри складну економічну ситуацію та нестачу робочих рук, місто намагається зробити все, щоб питання людей вирішилися.

У січні 2025 року приватне акціонерне товариство «ХК «Київміськбуд» розпочало підготовку до докапіталізації. Наразі постає завдання – приведення статуту та інших внутрішніх регламентних документів у відповідність до положень чинного законодавства та забезпечення можливості додаткової емісії акцій столичного лідера будівельної галузі. На цьому наголосив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, голова Комісії щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Владислав Андронов за результатами зустрічі з інвесторами компанії.

За його словами, Комісія також розглянула питання землекористування, прокладання інженерних мереж і підключення будинків, поповнення обігових коштів шляхом залучення зовнішнього поворотного фінансування тощо. Зазначалося, що етапність та черговість, терміни добудови та введення в експлуатацію проєктів житлових комплексів визначатимуть безпосередньо в «Київміськбуді». 

Теги: Віталій Кличко Київ місцева влада протест Хрещатик

