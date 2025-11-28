Головна Київ Новини
Театр «Золоті ворота» готує режисерський дебют Христі Любої

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Театр «Золоті ворота» готує режисерський дебют Христі Любої
Прем'єрний показ вистави відбудеться 8 грудня
фото: Анастасія Мантач

«Чорна шаль» – це химерна історія, що досліджує такі болючі теми, як залежні стосунки, рутина, страх та внутрішня самотність

Київський академічний театр «Золоті ворота» анонсував прем'єру вистави «Чорна шаль» за творами класика італійської драматургії, лауреата Нобелівської премії Луїджі Піранделло. Постановка є режисерським дебютом акторки Христі Любої та присвячена людям, яких суспільство воліє не помічати. Про це повідомляє «Главком».

Прем'єрний показ вистави відбудеться 8 грудня. Наступні покази заплановані на 20 та 21 грудня.

Про що вистава

«Чорна шаль» – це химерна історія, що досліджує такі болючі теми, як залежні (аб'юзивні) стосунки, рутина, страх та внутрішня самотність.

Вистава розповідає про людей, які застрягли у власних страхах, у чужій владі над собою, у болючих стосунках і в щоденній рутині, що стирає їхню справжню сутність
Вистава розповідає про людей, які застрягли у власних страхах, у чужій владі над собою, у болючих стосунках і в щоденній рутині, що стирає їхню справжню сутність
фото: Анастасія Мантач

Вистава була створена за підтримки гранту президента України молодим діячам у галузі театрального мистецтва, а її ескіз раніше посів друге місце на фестивалі «Митниця. Нова режисура»-2024. 

Постановка порушує важливе питання: «Чи може хтось нас розбудити?»
Постановка порушує важливе питання: «Чи може хтось нас розбудити?»
фото: Анастасія Мантач

Режисерка Христя Люба пояснює, що Піранделло сьогодні звучить особливо гостро, адже на тлі війни багато людей відсувають власні особисті кризи та виснаження на задній план, вважаючи їх «незначними» та недоречними.

«Чорна шаль» – це історія про Елеонору, яка не може вирватися з аб'юзивного кола
«Чорна шаль» – це історія про Елеонору, яка не може вирватися з аб’юзивного кола
фото: Анастасія Мантач

«Це історія про Елеонору, яка не може вирватися з аб’юзивного кола й повільно зникає в ньому – як місяць, що тане в нічному небі. Елеонора уособлює безліч людей, які живуть поруч із кривдником і не бачать виходу. Також це історія про Незнайомця, який має власну таємницю і намагається розбудити іншого – Белукку, людину, що втратила здатність жити по-справжньому. Белукка – образ тих, кого поглинають рутина й страх» – пояснює Христя Люба.

8 фото
На весь екран
Прем'єрний показ вистави відбудеться 8 грудня
фото: Анастасія Мантач

Постановка порушує важливе питання: «Чи може хтось нас розбудити?», змушуючи глядачів замислитися про те, як часто ми мовчимо і терпимо, дозволяючи стирати свою внутрішню сутність.

Творча команда

Над постановкою вистави працювали художниця-постановниця Марія Погребняк, художниця з проєкцій – Дарина Рощук, за музичне рішення відповідав Богдан Лисенко.

У виставі задіяні актори: Анастасія Бабій, Богдан Буйлук, Ірина Гришак, Сергій Кисіль, Назар Мокрій, Андрій Поліщук, Артем Пльондер, Дарʼя Пльондер, Інна Скорина-Калаба, Антон Соловей.

Коли: 8 грудня

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Нагадаємо, «Главком» з допомогою театральних та кінопродюсерів склав список 10 найяскравіших сучасних характерних українських акторок, поява яких на сцені чи в кадрі навіть в епізодичній ролі закарбовує їх в пам’яті глядача.

Читайте також:

Теги: Київ театр вистава

