Кабмін дозволив державним компаніям імпортувати електроенергію

Імпорт електроенергії відбуватиметься за погодженням з «Укренерго»

Уряд дав дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Це зменшить навантаження на енергосистему України і стабілізує навантаження у пікові години. Імпорт відбуватиметься за погодженням з «Укренерго», – каже вона.

Крім того, Кабінет міністрів доручив Міненерго та Мінрозвитку, Держінспекції енергетичного нагляду та всім ОВА забезпечити повне функціонування об'єктів розподіленої генерації – газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, дизельних, бензинових та газових генераторів.

«Проблеми, які перешкоджають відпуску електричної енергії в мережу операторів, мають бути оперативно усунені. Усі наявні когенераційні установки повинні бути запущені в роботу. Рішення для цього Кабмін ухвалив минулого тижня», – додала глава уряду.

Нагадаємо, уряд ухвалив низку рішень для покращення ситуації зі світлом. Зокрема, обласні військові адміністрації отримали вказівку переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури. Це потрібно зробити протягом двох днів.

Відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих обʼєктів залишається безперебійним. Водночас з переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в сьогоднішніх умовах енергозабезпечення.

Як повідомлялося, завтра, 10 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Уночі ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Як наслідок – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.