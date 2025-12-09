Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Кабмін дозволив державним компаніям імпортувати електроенергію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін дозволив державним компаніям імпортувати електроенергію
Уряд ухвалив низку рішень, аби покращити ситуацію зі світлом в Україні
фото: Юлія Свириденко

Імпорт електроенергії відбуватиметься за погодженням з «Укренерго»

Уряд дав дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Це зменшить навантаження на енергосистему України і стабілізує навантаження у пікові години. Імпорт відбуватиметься за погодженням з «Укренерго», – каже вона.

Крім того, Кабінет міністрів доручив Міненерго та Мінрозвитку, Держінспекції енергетичного нагляду та всім ОВА забезпечити повне функціонування об'єктів розподіленої генерації – газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, дизельних, бензинових та газових генераторів.

«Проблеми, які перешкоджають відпуску електричної енергії в мережу операторів, мають бути оперативно усунені. Усі наявні когенераційні установки повинні бути запущені в роботу. Рішення для цього Кабмін ухвалив минулого тижня», – додала глава уряду.

Нагадаємо, уряд ухвалив низку рішень для покращення ситуації зі світлом. Зокрема, обласні військові адміністрації отримали вказівку переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури. Це потрібно зробити протягом двох днів.

Відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих обʼєктів залишається безперебійним. Водночас з переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в сьогоднішніх умовах енергозабезпечення.

Як повідомлялося, завтра, 10 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Уночі ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Як наслідок – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: імпорт електроенергія бізнес Кабмін Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 7 грудня 2025 року
6 грудня, 19:46
В Україні 1 вересня запрацювало законодавство у сфері лобіювання
Реєстр прозорості стрімко зростає: скільки лобістів уже зареєстровано
1 грудня, 09:41
Федерація роботодавців попередили про загрозу закриття підприємств: названо причину
Федерація роботодавців попередили про загрозу закриття підприємств: названо причину
26 листопада, 12:39
Сугак отримала нову посаду
Уряд призначив виконуючу обовʼязків міністра юстиції
19 листопада, 18:36
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру: запроваджено аварійні відключення
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру: запроваджено аварійні відключення
19 листопада, 08:11
Уже в січні 2026 року розпочнеться імпорт газу з Греції до України
Постачання газу з Греції до України: стали відомі деталі угоди
16 листопада, 16:58
Уряд мав скоротити перелік «захищених споживачів» – Рябцев
Надмірна кількість «захищених споживачів» поглиблює боргову кризу на ринку електроенергії – експерт
14 листопада, 17:20
Арешт фігурантів плівок НАБУ, відставка міністрів юстиції та енергетики. Головне за 12 листопада
Арешт фігурантів плівок НАБУ, відставка міністрів юстиції та енергетики. Головне за 12 листопада
12 листопада, 21:18
Міністерка енергетики Світлана Гринчук та міністр юстиції Герман Галущенко
Свириденко внесла до Ради подання про звільнення очільників Мінʼюсту та Міненерго
12 листопада, 17:44

Бізнес

Кабмін дозволив державним компаніям імпортувати електроенергію
Кабмін дозволив державним компаніям імпортувати електроенергію
Уряд тимчасово пришвидшив бронювання працівників: перелік змін
Уряд тимчасово пришвидшив бронювання працівників: перелік змін
Що не можна відправляти за кордон «Новою Поштою»: список
Що не можна відправляти за кордон «Новою Поштою»: список
Судовий бум. Українські банки масово подають позови проти боржників
Судовий бум. Українські банки масово подають позови проти боржників
Колишня балерина стала наймолодшою мільярдеркою у світі
Колишня балерина стала наймолодшою мільярдеркою у світі
Мінфін готує зміни для ФОПів: що зміниться
Мінфін готує зміни для ФОПів: що зміниться

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua