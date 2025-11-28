Головна Київ Новини
Цукерки Roshen по 1,5 тис. за кіло: чим вони особливі і що кажуть покупці (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Цукерки Gianduja у мережі Roshen
Цукерки Gianduja у мережі Roshen
фото: glavcom.ua

Цукерки Gianduja вперше було виготовлено в Італії у XIX столітті

Фірмові магазини кондитерської фабрики Roshen пропонують покупцям цукерки, ціна яких вражає. Ласощі Gianduja коштують 1549 гривень за кілограм. Журналісти «Главкома» продегустували цукерки Gianduja та розповіли, чим вони особливі. 

Чотири цукерки затягнули на 133 грн. На запитання кореспондента, чи користуються ці цукерки попитом серед покупців, консультанти фірмових магазинів ухилилися від прямої відповіді. Однак одна з консультанток все ж таки зізналася, що Gianduja здебільшого беруть для дегустації.

Цукерки Gianduja є найдорожчими у фірмових магазинах Roshen
Цукерки Gianduja є найдорожчими у фірмових магазинах Roshen
фото: glavcom.ua

Цукерка Gianduja містить велику кількість цілих лісових горіхів. Сама маса цукерки не має виразного особливого запаху і нагадує аромат горіхової пасти на зразок «Мілка» чи «Нутелла». У цукерці міститься багато цілих лісових горіхів, вона легко тане в руках і може забруднити пальці.

За смаковими якостями Gianduja схожа на цукерки «Ліщина» від Roshen, але вирізняється більш інтенсивним горіховим смаком.

За смаковими якостями Gianduja схожа на цукерки «Ліщина» від Roshen
За смаковими якостями Gianduja схожа на цукерки «Ліщина» від Roshen
фото: glavcom.ua
Gianduja легко тане в руках, тому її не дуже зручно їсти
Gianduja легко тане в руках, тому її не дуже зручно їсти
фото: glavcom.ua

Загалом, усі, хто скуштував цю цукерку, відзначили, що вона смачна. Проте більшість дегустаторів дійшли висновку, що Gianduja не вартує своєї ціни. Вони повідомили, що наступного разу, ймовірно, не купили б її знову, обравши натомість іншу, доступнішу продукцію Roshen.

У продажу також є цукерки Gianduja з молочним шоколадом, вони коштують 1298 грн за кілограм. Виробник описує їх як досконале поєднання натуральної пасти з подрібненого лісового горіха та молочного шоколаду. 

Gianduja з молочним шоколадом коштує 129,80 грн за 100 гр
Gianduja з молочним шоколадом коштує 129,80 грн за 100 гр
фото: glavcom.ua

Для даного виду цукерок у фірмових магазинах Roshen відведено місце у центрі залу. Дизайн скляної вітрини нагадує музейну експозицію, натякаючи на ексклюзивність солодощів. Поряд лежать спеціальні коробочки для цих цукерок, які нагадують пакування для ювелірних прикрас.

Подарункові коробки для цукерок
Подарункові коробки для цукерок
фото: glavcom.ua
Подарункові коробки виконані у срібному і шоколадному кольорах
Подарункові коробки виконані у срібному і шоколадному кольорах
фото: glavcom.ua

Покупці підходять до вітрини, розглядають цукерки, запитують у консультантів, чому така висока ціна, а отримавши відповідь, часто йдуть до прилавків з більш доступними солодощами.

Виробником ексклюзивного шоколаду Gianduja вказано дочірнє підприємство «Ізюмінка».

Що таке Gianduja?

Цукерки Gianduja (вимовляється як Джандуя) – це не просто звичайний шоколад, а шоколадна паста, що має цікаву історію. Вона була винайдена у місті Турин (П'ємонт, Італія) у XIX столітті.

Gianduja з'явилася внаслідок обмеження постачання какао, коли туринські кондитери почали змішувати його з великою кількістю місцевого фундука, щоб заощадити. Саме високий вміст горіхової пасти (класично до 50%!) відрізняє Gianduja від звичайного шоколаду. Згодом цей рецепт став основою для всесвітньо відомої пасти Nutella.

За деякими рецептами Gianduja вказується інше співвідношення – 70% шоколаду та 30% фундука.

Виробником цукерок Gianduja є дочірнє підприємство «Ізюмінка»
Виробником цукерок Gianduja є дочірнє підприємство «Ізюмінка»
фото: glavcom.ua

Причини високої ціни Gianduja 

Висока ціна цих цукерок, очевидно, обумовлена високою концентрацією фундука, який є значно дорожчим інгредієнтом, ніж какао-масло чи цукор. Продукт позиціонується як преміальний та ексклюзивний, створений за «авторським рецептом», що передбачає використання відбірної сировини та, відповідно, високу націнку. Проте, в умовах війни, на тлі стрімкого зростання цін на базові продукти харчування, цукерки з такою ціновою позицією для більшості українців, лишаються скоріше музейним експонатом.

Цукерки Gianduja у мережі Roshen позиціонуються як преміальний продукт
Цукерки Gianduja у мережі Roshen позиціонуються як преміальний продукт
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, що два місяці тому новим генеральним директором ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» став головний інженер Сергій Циба. Цибу обрали гендиректором терміном на один рік. Упродовж останніх п’яти років він працював головним інженером ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен», заступником головного інженера, а згодом – головним інженером департаменту підготовки виробництва ДП «КК «Рошен», головним інженером Київської кондфабрики «Рошен» і членом її дирекції.

