Президент Кіпру прибув до Києва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент Кіпру прибув до Києва
Нікос Христодулідіс прибув до Києва поїздом вранці
Кіпрський президент зустрінеться із українським лідером Володимиром Зеленським

До Києва у четвер, 4 грудня, прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс. Про це повідомляє«Главком» з посиланням на уряд Кіпру.

Христодулідіс прибув до Києва поїздом о 08:00, де його зустріли заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс та посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський. Візит політика відбувається на тлі підготовки Кіпру до головування у Раді Євросоюзу. Його супроводжують речник уряду Константінос Летімбіотіс, заступник міністра із європейських справ Марілена Рауна, директор дипломатичного офісу президента Дорос Венезіс та інші посадовці.

Під час свого перебування у Києві кіпрський президент зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Лідери обговорять процес вступу України до Євросоюзу та пріоритети майбутнього головування Кіпру у Раді ЄС. Вони також розглянуть питання впровадження та ефективності міжнародних санкцій.

Христодулідіс із Зеленським покладуть вінок до Стіни пам’яті полеглих захисників України у російсько-українській війні. Крім того, президент Кіпру відвідає реабілітаційний центр для дітей, що повернулися після викрадення з України.

До слова, президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що його країна має намір стати членом НАТО і веде переговори з Вашингтоном щодо шляхів вступу до Альянсу.

Кіпр переговори Київ

