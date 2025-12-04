Президент Кіпру прибув до Києва

Кіпрський президент зустрінеться із українським лідером Володимиром Зеленським

До Києва у четвер, 4 грудня, прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс. Про це повідомляє«Главком» з посиланням на уряд Кіпру.

Христодулідіс прибув до Києва поїздом о 08:00, де його зустріли заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс та посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський. Візит політика відбувається на тлі підготовки Кіпру до головування у Раді Євросоюзу. Його супроводжують речник уряду Константінос Летімбіотіс, заступник міністра із європейських справ Марілена Рауна, директор дипломатичного офісу президента Дорос Венезіс та інші посадовці.

Під час свого перебування у Києві кіпрський президент зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Лідери обговорять процес вступу України до Євросоюзу та пріоритети майбутнього головування Кіпру у Раді ЄС. Вони також розглянуть питання впровадження та ефективності міжнародних санкцій.

Христодулідіс із Зеленським покладуть вінок до Стіни пам’яті полеглих захисників України у російсько-українській війні. Крім того, президент Кіпру відвідає реабілітаційний центр для дітей, що повернулися після викрадення з України.

До слова, президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що його країна має намір стати членом НАТО і веде переговори з Вашингтоном щодо шляхів вступу до Альянсу.