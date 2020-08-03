Київський фунікулер закрився на ремонт: що там відбувається (фото)



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На фунікулері триває ремонт Фото: Київпастранс

Фунікулер запрацює після 21 серпня

На київському фунікулері тривають щорічні ремонті роботи. Оновлений фунікулер чекатиме на пасажирів після 21 серпня. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс».

Як зазначають фахівці, ремонтні роботи проводяться щороку у той самий період.

Так, протягом серпня будуть відремонтовані машинний, компресорний та тиристорний зали. Замінять шпали та оновлять контактну мережу. Також замінять колеса та внутрішню обшивку вагонів підйомника, проведуть повний огляд обладнання.

Після всіх робіт будуть проведені статичні та динамічні випробування обладнання під навантаженням.

До слова, київський фунікулер вважається найромантичнішим міським транспортом. У травні цього року йому виповнилося 115 років.

Київський фунікулер, що з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ, споруджувався впродовж 1902–1905 років. Його прокладено схилом Володимирської гірки з гарним видом на річку Дніпро. Лінія складається з двох станцій і управляється комунальним підприємством «Київпастранс».

Дивіться, як виглядав фунікулер у різні періоди століття.