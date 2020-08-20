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    Перед святковими вихідними запрацює київський фунікулер (фото)

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    Тривають останні приготування до відкриття фунікулера - Перед святковими вихідними запрацює київський фунікулер (фото)
    Тривають останні приготування до відкриття фунікулера
    Фото: КМДА

    Фунікулер чекає на пасажирів

    Тривають останні приготування перед відкриттям київського фунікулера після планового ремонту. Вже п’ятницю, 21 серпня, опівдні фунікулер чекає на своїх пасажирів. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

    «Під час планового щорічного ремонту фунікулера спеціалісти провели ремонтні роботи в машинному залі, замінили шпали та відремонтували контактну мережу. Також були замінені колеса вагонів і частково обшивка. Ще одна важлива складова щорічного ремонту – перевірка систем безпеки. Вагони успішно пройшли статичні та динамічні випробування під великим навантаженням», – зазначив Густєлєв.

    Київський фунікулер повністю готовий до відновлення роботи і чекає на пасажирів.

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    Перед святковими вихідними запрацює київський фунікулер (фото)
    Перед святковими вихідними запрацює київський фунікулер (фото)
    Перед святковими вихідними запрацює київський фунікулер (фото)
    Перед святковими вихідними запрацює київський фунікулер (фото)

    Нагадаємо, що у фунікулері, як у всьому громадському транспорті столиці, діє обов’язковий масковий режим.

    Раніше у комунальному підприємстві «Київпастранс» повідомили про закриття фунікулера на плановий ремонт.

    Київ громадський транспорт ремонт КМДА фунікулер
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