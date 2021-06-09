«Будинок-монстр» на столичному Подолі можуть ввести в експлуатацію

Суд скасував заборону на введення в експлуатацію «будинку-монстра» у Києві

Північний апеляційний господарський суд столиці скасував заборону на введення в експлуатацію «будинку-монстра» на вулиці Нижній Вал, 27−29 в Києві.

«Оскарження цього рішення в касації вимагає часу, тому існує ризик що Державна архітектурно-будівельна інспекція введе будинок в експлуатацію, не дивлячись на те, що у забудовника відсутній договір оренди землі», – повідомила депутатка Київради Євгена Кулеба.

Також суд призначив ще одну, вже третю, комплексну експертизу в справі й робити її має Харківський інститут експертиз.

Нагадаємо, що справа «будинку-монстру» на Подолі розглядається з грудня 2014 року, коли Київська міська рада звернулася до суду Господарського суду Києва із позовом до ТОВ «Пателі Лізинг» про зобов’язання знести надбудовані поверхи, які збудовані з відхиленням від затвердженої (погодженої) проектної документації, за рахунок відповідача.

Столична влада заявила, що надбудовані поверхи так званого «будинку-монстру» на Подолі загрожують безпеці потенційних мешканців будівлі.

27 листопада 2019 року Господарський суд Києва завершив розгляд справи щодо знесення надбудови житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 у Києві. Судом ухвалено рішення, яким зобов’язано відповідача за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову, що збудована вище восьмого надземного поверху будівлі житлово-офісного комплекс.

Але у листопаді 2020 року Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав ДАБІ видати сертифікат про готовність «будинку-монстра» на Нижньому Валу, 27-29 Подолі. Існує загроза, що будинок на Нижньому Валу, 27-29 введуть в експлуатацію.

У січні 2021 року Верховний суд повернув Північному апеляційному господарському суду справу про демонтаж самовільно побудованих поверхів у комплексі.