Київрада розгляне важливі транспортні питання столиці



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Депутати повинні розглянути питання можливого кредиту в 60 млн євро для КП «Київпастранс»

Сьогодні, 4 квітня, о 10:00 заплановано продовження засідання Київради, розпочатого 14 березня.

Порядок денний сьогоднішнього засідання Київради складається з 286 питання + різне:

загальні питання - 17;

питання власності - 5;

питання містобудування та землекористування - 264.

Нагадаємо, на засіданні 14 березня депутати закінчували розгляд порядку дня ще від 28 лютого. Зокрема, вони знову збільшили статутний капітал КП «Київтеплоенерго» на 300 млн гривень - для заявленого забезпечення невідкладного ремонту тепломереж та закупівлю якогось майна, необхідного для функціонування ПЕК Києва.

Сьогодні в якості невідкладного народним обранцям запропонують підтвердити участь КП «Київпастранс» в проекті «Міський громадський транспорт України» і дозволити взяти у Європейського інвестиційного банку позику в розмірі 60 млн євро на закупівлю трамвайних вагонів, автобусів і устаткування для реконструкції фунікулера.

Також, сьогодні депутатам запропонують затвердити масу «системних» документів і цільових програм. Зокрема, міську цільову Програму розвитку транспортної інфраструктури Києва на 2019-2023 роки. Згідно з цим документом, протягом найближчих 5 років на розвиток транспортної інфраструктури планується витратити 71,295 млрд гривень.

Як повідомлялося, нещодавно було підписано Меморандум про порозуміння між Київською міською державною адміністрацією та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо програми ЄБРР «Зелені міста». Цей документ відкриває можливості втілити важливі інфраструктурні проекти в столиці. Зокрема, оновити парк КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен» новими автобусами, тролейбусами та вагонами метро. А також допоможе здійснити комплексну реконструкцію трамвайної лінії та зупинки «Контрактова площа», капітальний ремонт мосту Метро.