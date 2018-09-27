Київрада вирішує долю сміттєвого полігона у Підгірцях



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У 2016 році Київрада ухвалила рішення про закриття 5-го полігона

Кличко закликав Київраду підтримати рішення, необхідні для рекультивації сміттєвого полігона в Підгірцях

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради підтримати рішення, необхідні для реконструкції та закриття полігона побутових відходів №5 в Підгірцях. Про це він заявив під час ранкового засідання Київради.

Міський голова нагадав, що столична влада активно працює у напрямку створення в місті системи цивілізованого поводження з побутовими відходами.

«Два роки тому Київрада ухвалила рішення, яким місто зобов'язалося виконати низку заходів на полігоні №5. Це рішення стало визначальним кроком до закриття полігона і створення альтернативи у вигляді сміттєпереробного заводу»,- сказав Кличко та зауважив, що полігон у Підгірцях був побудований ще понад 32 роки тому.

За словами міського голови, столична влада розпочала виконання робіт з підготовки до закриття полігона. Наразі в Підгірцях встановлена система переробки фільтрату, розпочато пересипку карт полігона, щоб зменшити негативний вплив на навколишнє середовище, закуплена спецтехніка.

«Зараз ми розпочинаємо реконструкцію, а далі – рекультивацію полігона. Адже, на жаль, не можна його просто закрити. Полігон треба зробити безпечним – укріпити дамбу, зменшити фільтрат та багато іншого», - підкреслив він.

Кличко зауважив, що сьогодні на розгляд сесії виносять рішення, від ухвалення яких залежить виконання цих робіт. «Ми повинні актуалізувати план, ухвалений два роки тому. Привести його у відповідність нинішнім потребам, передбачити підтримку селищних громад, що мають досить проблемне сусідство у вигляді полігона», - додав мер столиці.

Раніше у КМДА повідомили, що проект рекультивації першої черги полігона твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області перебуває на завершальній стадії.

Нагадаємо, 27 жовтня 2016 року Київрада ухвалила рішення про закриття 5-го полігона, і за два роки проведена робота для створення альтернативи полігона – сміттєпереробного підприємства. Київ рухається трьома паралельними шляхами, кожен з яких має на меті будівництво сміттєпереробного заводу. Перший – це оголошений 28 серпня конкурс на залучення інвестора. Другий шлях – пропозиція ПрАТ «Київспецтранс» щодо спільного будівництва заводу із муніципалітетом. Третій – це будівництво коштом міста на ділянках, що сьогодні є придатними для таких заводів.