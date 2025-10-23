Київрада закликала Кабмін знизити тарифи на холодну воду для окремих будинків

Київрада просить Уряд терміново уточнити Правила надання послуг із централізованого водопостачання та водовідведення

Київська міська рада звернулася до Кабінету Міністрів України із проханням врегулювати тарифи за воду в будинках з індивідуальними тепловими пунктами (ІТП), щоб мешканці сплачували за холодну воду на підігрів за нижчою ціною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську раду.

Зазначається, що таке звернення було підтримане сьогодні, 23 жовтня, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання 74 депутатами.

Як зазначив депутат Київської міської ради, голова постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександр Бродський, йдеться не про пільги, а про відновлення базової справедливості, оскільки якщо холодна вода споживається домовласниками в межах житлового будинку для нагріву, тариф має бути побутовим, а не як для юридичних осіб.

«Через колізії підзаконних актів ОСББ, ЖБК та будинки з управляючими компаніями, де гарячу воду нагрівають у власних теплових пунктах, отримують рахунки за «холодну воду на підігрів» за підвищеними ставками. Це призводить до переплат і демотивує будинки інвестувати в енергоефективні рішення. Київська міська рада просить Уряд терміново уточнити Правила надання послуг із централізованого водопостачання та водовідведення, доповнивши їх нормою про застосування побутового тарифу до обсягів холодної води, що використовується на приготування гарячої у таких будинках», – пояснив Олександр Бродський.

Нагадаємо, мер Києва наголосив, що сьогодні перед містом стоїть виклик проходження найскладнішого за всі роки повномасштабної війни опалювального сезону, бо ворог особливо оскаженіло та систематично робить усе, щоб рознести, знищити критичну інфраструктуру і в цій аномальній ситуації складно працювати силам ППО.