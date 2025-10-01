Головна Київ Новини
search button user button menu button

До Дня захисників малюки-засновники Києва одягнули вишиванки та форму ЗСУ (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
До Дня захисників малюки-засновники Києва одягнули вишиванки та форму ЗСУ (фото)
Дл свята малюків убрали у вишиті сорочки, костюм янгола та форму ЗСУ
фото: Volodymyr Zhuravel/Facebook

Скульптуру Либіді прикрасив вінок з калини, яку збирали в селі Покровське на Чернігівщині

Скульптури малюків-засновників Києва, які знаходяться на Поштовій площі, переодягли у нове вбрання до Дня захисників і захисниць України, Дня українського козацтва та свята Покрови. Про це розповів автор пам’ятки, скульптор Володимир Журавель, інформує «Главком».

Кий у військовій формі ЗСУ
Кий у військовій формі ЗСУ
фото: Volodymyr Zhuravel/Facebook
Скульптури малюків-засновників Києва одягли у вишиванки до Дня захисників та свята Покрови
Скульптури малюків-засновників Києва одягли у вишиванки до Дня захисників та свята Покрови
фото: Володимр Журавель/Facebook
Один із малюків-засновників Києва до Дня захисників та свята Покрови став янголом
Один із малюків-засновників Києва до Дня захисників та свята Покрови став янголом
фото: Volodymyr Zhuravel/Facebook

Малюків убрали у вишиті сорочки, костюм янгола та форму ЗСУ. Скульптуру Либіді прикрасили вінком з калини, яку збирали в селі Покровське на Чернігівщині. Шеврони на формі Кия – з підрозділів, де служать брати скульптора. 

Створювати костюми і вінки допомагала дружина митця – Катерина Журавель.

Либідь у віночку з калини, зібраної в селі Покровське на Чернігівщині
Либідь у віночку з калини, зібраної в селі Покровське на Чернігівщині
фото: Volodymyr Zhuravel/Facebook
захисників Малюки-засновники Києва отримали форму ЗСУ та вишиванки на честь Дня захисників
захисників Малюки-засновники Києва отримали форму ЗСУ та вишиванки на честь Дня захисників
фото: Володимр Журавель/Facebook

Зазначимо, малюків-засновників Києва на столичній Поштовій площі традиційно переодягають до різних свят і пам’ятних дат. Зокрема, 25 травня скульптурна композиція малих засновників Києва на Поштовій площі – Кий, Щек, Хорив та Либідь – була одягнута в нові тематичні образи, присвячені Дню Києва 

Теги: Київ свята День захисника України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці затримали фігуранта справи під час одержання грошей
У Києві затримано чоловіка, який вимагав у підприємця $30 тис., погрожуючи розправою
2 вересня, 09:19
Місія планує працювати в Україні протягом наступних семи-восьми днів
До Києва прибула місія МВФ
3 вересня, 09:58
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
У Києві на вихідних 6-7 вересня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
6 вересня, 07:02
Яке релігійне свято відзначається 5 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 вересня 2025: традиції та молитва
4 вересня, 22:15
Два дні тому на цьому перехресті збили дитину
Хаос на Драгоманова: через ремонт водії перетворили тротуар на проїжджу частину (фото)
11 вересня, 17:36
Будівельний майданчик біля метро «Осокорки», де колись планувалося звести торговий центр Le Boulevard
Чи приберуть занедбаний будмайданчик біля метро «Осокорки»? Кличко відповів на петицію
15 вересня, 09:25
Підліток перебував між вагонами товарного потяга, не втримався і впав на залізничну колію під час руху
Травмування підлітка на станції «Київ-Волинський». Поліція встановлює обставини події
17 вересня, 10:14
Артур Пономарьов заявив, що до нього приїжджали працівники СБУ
До бізнесмена, який назвав хвилину мовчання на Хрещатику показухою, навідалася СБУ
24 вересня, 21:23
Місячна вартість оренди ексклюзивної однокімнатної квартири у ЖК «Бульвар фонтанів» становить понад 70 тис. грн
Найдорожча оренда однокімнатної квартири у столиці. Що можна зняти за $1700
Вчора, 12:50

Новини

До Дня захисників малюки-засновники Києва одягнули вишиванки та форму ЗСУ (фото)
До Дня захисників малюки-засновники Києва одягнули вишиванки та форму ЗСУ (фото)
На станції метро «Позняки» пасажир впав на колії
На станції метро «Позняки» пасажир впав на колії
Принцеса Анна відвідала «Софію Київську» та отримала подарунок
Принцеса Анна відвідала «Софію Київську» та отримала подарунок
На Київщині через ранкову дронову атаку сталася пожежа (фото)
На Київщині через ранкову дронову атаку сталася пожежа (фото)
«Позивний: Художник». У Києві відкривається виставка митців, які в перші дні війни стали на захист міста
«Позивний: Художник». У Києві відкривається виставка митців, які в перші дні війни стали на захист міста
До Дня захисників і захисниць України Київ виплачує одноразову допомогу: хто отримає
До Дня захисників і захисниць України Київ виплачує одноразову допомогу: хто отримає

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua