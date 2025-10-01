До Дня захисників малюки-засновники Києва одягнули вишиванки та форму ЗСУ (фото)

Дл свята малюків убрали у вишиті сорочки, костюм янгола та форму ЗСУ

Скульптуру Либіді прикрасив вінок з калини, яку збирали в селі Покровське на Чернігівщині

Скульптури малюків-засновників Києва, які знаходяться на Поштовій площі, переодягли у нове вбрання до Дня захисників і захисниць України, Дня українського козацтва та свята Покрови. Про це розповів автор пам’ятки, скульптор Володимир Журавель, інформує «Главком».

Кий у військовій формі ЗСУ фото: Volodymyr Zhuravel/Facebook

Скульптури малюків-засновників Києва одягли у вишиванки до Дня захисників та свята Покрови фото: Володимр Журавель/Facebook

Один із малюків-засновників Києва до Дня захисників та свята Покрови став янголом фото: Volodymyr Zhuravel/Facebook

Малюків убрали у вишиті сорочки, костюм янгола та форму ЗСУ. Скульптуру Либіді прикрасили вінком з калини, яку збирали в селі Покровське на Чернігівщині. Шеврони на формі Кия – з підрозділів, де служать брати скульптора.

Створювати костюми і вінки допомагала дружина митця – Катерина Журавель.

Либідь у віночку з калини, зібраної в селі Покровське на Чернігівщині фото: Volodymyr Zhuravel/Facebook

захисників Малюки-засновники Києва отримали форму ЗСУ та вишиванки на честь Дня захисників фото: Володимр Журавель/Facebook

Зазначимо, малюків-засновників Києва на столичній Поштовій площі традиційно переодягають до різних свят і пам’ятних дат. Зокрема, 25 травня скульптурна композиція малих засновників Києва на Поштовій площі – Кий, Щек, Хорив та Либідь – була одягнута в нові тематичні образи, присвячені Дню Києва