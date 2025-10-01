До Дня захисників малюки-засновники Києва одягнули вишиванки та форму ЗСУ (фото)
Скульптуру Либіді прикрасив вінок з калини, яку збирали в селі Покровське на Чернігівщині
Скульптури малюків-засновників Києва, які знаходяться на Поштовій площі, переодягли у нове вбрання до Дня захисників і захисниць України, Дня українського козацтва та свята Покрови. Про це розповів автор пам’ятки, скульптор Володимир Журавель, інформує «Главком».
Малюків убрали у вишиті сорочки, костюм янгола та форму ЗСУ. Скульптуру Либіді прикрасили вінком з калини, яку збирали в селі Покровське на Чернігівщині. Шеврони на формі Кия – з підрозділів, де служать брати скульптора.
Створювати костюми і вінки допомагала дружина митця – Катерина Журавель.
Зазначимо, малюків-засновників Києва на столичній Поштовій площі традиційно переодягають до різних свят і пам’ятних дат. Зокрема, 25 травня скульптурна композиція малих засновників Києва на Поштовій площі – Кий, Щек, Хорив та Либідь – була одягнута в нові тематичні образи, присвячені Дню Києва
