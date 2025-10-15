Головна Київ Новини
Держагентство відновлення спростувало заяву мера Києва про фінансування укриттів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Керівник агентства зауважив, що всі підстанції, на яких агентство відновлення забезпечило захист, витримали влучання ворожих засобів ураження і продовжують працювати
фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Сергій Сухомлин: «Грошей нема, не було, і я думаю, що й не буде»

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України не отримувало коштів від Києва для будівництва укриттів для критичної інфраструктури. Про це заявив голова агентства Сергій Сухомлин, інформує «Главком».

«Декілька днів назад ми почули заяви від Києва про те, що місто виділило агентству 2,1 млрд грн на будівництво захисту для стратегічних об’єктів. Грошей нема, не було, і я думаю, що й не буде», – повідомив голова агентства.

За словами Сухомлина, агентство неодноразово повідомляло місту про готовність долучитися до будівництва укриттів згідно з відповідною постановою уряду №522 від 26 квітня 2024 року, згідно якої агентство може бути залучене до таких проєктів.

Керівник агентства зауважив, що всі підстанції, на яких агентство відновлення забезпечило захист, витримали влучання ворожих засобів ураження і продовжують працювати.

«Агентство на 22 підстанціях захистило трансформатори. Є дуже багато влучань. По деяких по 15 влучань, але всі вони витримали, далі працюють», – наголошує Сухомлин.

Агентство надало підтвердження неодноразових звернень до столичної влади ще в 2024 році щодо відсутності фінансування та готовності виконати роботи у разі виділення коштів
фото: Агентство відновлення/Telegram
фото: Агентство відновлення/Telegram

Крім того, за словами Сухомлина, зараз ведеться цілодобова робота над забезпеченням захистом підстанцій 110 - 150 кВ. Підрядники вже виходять на об’єкти.

«Нам потрібно зробити цей захист за декілька місяців, а не за пів року чи за рік, як це відбувалося зазвичай. І нам потрібні інші технічні рішення, й інша вартість – я кажу про зменшення вартості», – сказав голова Агентства відновлення.

Як повідомлялося, 13 жовтня мер столиці Віталій Кличко заявив, що після завершення облаштування захисту першого рівня, який був прийнятий комісією за участі Держспецзвʼязку, було сформовано програму з резервного енергозабезпечення та захисту найважливіших об’єктів другого рівня – це ті обʼєкти, над якими будуються залізобетонні укриття. За словами Кличка, роботу зі зведення бетонних укриттів мало виконувати Агенство з відновлення при Мінінфраструктури. Столиця на такі укриття передбачили загалом 3,7 млрд грн і вже спрямувала з них 2,7 млрд.

У ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про захист енергетичної інфраструктури столиці, зокрема ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. На запитання, чому подекуди трансформатори захищені лише мішками з піском, Зеленський відповів, що існують об’єкти настільки великі – «розміром із село», – що звести на них будь-які захисні споруди чи системи ППО просто неможливо. 

До слова, ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але ускладнена через постійні російські обстріли. Енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас війська РФ прицільно обстрілюють, в тому числі і ремонтні бригади.

