Чому у вересні впали ціни на електроенергію? Висновок тимчасової слідчої комісії

Українська енергосистема залишається технічно та фінансово розбалансованою через відсутність ефективного управління протягом останніх двох десятиліть

Тимчасова слідча комісія підтвердила: падіння цін на електрику у вересні було сезонним коливанням

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради підтвердила, що у вересні 2025 року коливання цін на ринку електроенергії відбувалися через сезонний профіцит та не були пов’язані зі зловживаннями учасників. Про це під час засідання робочої групи Комісії заявив її голова, народний депутат Олексій Кучеренко.

За даними учасників наради, у серпні та вересні було зафіксовано рекордні обсяги експорту електроенергії – 289 тисяч мегават-годин у другій половині серпня та 307 тисяч у першій половині вересня. Попри профіцит, трейдери не змогли передбачити падіння цін, що показало високий рівень невизначеності на ринку.

Експерти наголосили, що українська енергосистема залишається технічно та фінансово розбалансованою через відсутність ефективного управління протягом останніх двох десятиліть.

«Ми взяли австрійську модель для дефіцитної країни і «натягнули її» на профіцитну до війни Україну, додавши численні виключення. Ринок був неналежно організований ще до свого запуску», – зауважив один із фахівців.

Учасники засідання дійшли згоди, що у короткостроковій перспективі навести порядок на ринку можливо за рахунок правил та законодавчих змін, усунути зловживання та підвищити ефективність.

Основні напрями роботи включають: максимізацію експорту та імпорту електроенергії, активізацію інтеграції енергосистем (market coupling) та зміцнення інституційної спроможності Регулятора.

Обговорення підтвердило, що стратегічною метою є стабілізація ринку, прозорість, підвищення ефективності та інтеграція з європейським енергетичним простором.