Під Печерським судом побили депутата, він кличе начальника поліції «на килим»

Депутат Київради та ветеран війна на Донбасі Олександр Погребинський вимагає покарання поліцейських через застосування сили під Печерським судом

Депутат Київради заявив, що співробітники поліції побили йому ноги

Начальник поліції Києва має на позачерговому засідання Київської міської ради у четвер дати пояснення про незаконні дії поліцейських під час мирної акції на підтримку п’ятого президента України, лідера опозиції Петра Порошенка під Печерським районним судом. Про це заявив депутат від «Європейської солідарності» в Київраді, ветеран російсько-української війни Олександр Погребиський, інформує пресслужба «ЄС».

Коли силовики атакують ветеранів війни, це значить, що влада перейшла межу – говорить Погребиський.

Він повідомив, що співробітники поліції застосували, зокрема, і до нього фізичну силу під час протистояння з учасниками мирної акції.

«Мені побили ноги співробітники поліції. На мої зауваження, що я депутат Київради, взагалі не реагують, лаються в мій бік», – розповів Погребиський.

«Завтра у нас позачергова сесія, буду викликати начальника поліції міста Києва Івана Вигівського. Всі співробітники поліції, які в цьому брали участь, мають нести покарання», – заявив депутат.

«Бити, вибачте, депутата за те, що ми голосуємо за їхні програми, за «Безпечне місто», з те, що ми допомагаємо поліції. І найголовніше – бити киян я в Києві не дозволю», – додав він.

«Завтра я вимагаю, щоб начальник поліції був присутній на позачерговій сесії Київської міської ради – це моя офіційна заява як депутата, як заступника голови фракції «Європейська Солідарність», – наголосив Погребиський.

Нагадаємо, під Печерським судом у Києві, де сьогодні обиратимуть запобіжний захід п'ятому президентові Петрові Порошенку, сталися сутички між правоохоронцями та активістами.

Сьогодні, 19 січня, Печерський райсуд Києва має оголосити п'ятому президентові Петрові Порошенку рішення про запобіжний захід. Прихильники Порошенка збираються на масову акцію перед судом.

Нагадаємо, 17 січня Печерський суд Києва не зміг обрати запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку. Оголошення рішення суду перенесли на сьогодні, 19 січня.