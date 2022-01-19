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    Обрання запобіжного заходу Порошенку: що відбувається біля суду (наживо)

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    Поліція знищила намети з чаєм - Обрання запобіжного заходу Порошенку: що відбувається біля суду (наживо)
    Поліція знищила намети з чаєм
    фото: Олексій Петров/Facebook

    Учасники акції розцінюють вчинки правоохоронців, як спроби провокації

    Під Печерським судом у Києві, де сьогодні обиратимуть запобіжний захід п'ятому президентові Петрові Порошенку, почалися сутички між правоохоронцями та активістами.

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    Обрання запобіжного заходу Порошенку: що відбувається біля суду (наживо)
    Обрання запобіжного заходу Порошенку: що відбувається біля суду (наживо)
    Обрання запобіжного заходу Порошенку: що відбувається біля суду (наживо)
    Обрання запобіжного заходу Порошенку: що відбувається біля суду (наживо)
    Обрання запобіжного заходу Порошенку: що відбувається біля суду (наживо)

    Зокрема поліція зносить намети, де були термоси з чаєм, кавою та бутерброди для учасників акції. Також правоохоронці почали відтісняти ветеранів АТО. Учасники акції намагаються зрозуміти такі вчинки поліції і розцінюють їх, як спроби провокації. Люди вигукують: ганьба!

    Правоохоронці свої вчинки відмовляються коментувати. Лише уточнили, що забезпечують громадський порядок.

    До слова, сьогодні 19 січня Печерський райсуд Києва має оголосити п'ятому президентові Петрові Порошенку рішення про запобіжний захід. Прихильники Порошенка збираються на масову акцію перед судом.

    Нагадаємо, 17 січня Печерський суд Києва не зміг обрати запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку. Оголошення рішення суду перенесли на сьогодні, 19 січня.

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    Теги: Петро Порошенко АТО суд поліція
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    Обрання запобіжного заходу Порошенку: що відбувається біля суду (наживо)