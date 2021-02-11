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    На засідання Київради пускатимуть громадян, але обмежену кількість

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    Під час карантину вхід до будівлі Київської міської ради обмежений - На засідання Київради пускатимуть громадян, але обмежену кількість
    Під час карантину вхід до будівлі Київської міської ради обмежений
    Фото: Київрада

    На засідання громадяни можуть зареєструватися онлайн

    На пленарне засідання Київської міської ради громадяни можуть зареєструватися онлайн. Про це повідомляє пресслужба Київради.

    Міськрада нагадала, що відповідно до постанови Кабінету міністрів від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» забороняється проведення масових заходів за участю більш як 20 осіб. 

    «З огляду на це, у приміщення кулуарів зали пленарних засідань Київської міської ради, яке відвідують громадяни, може бути допущено не більше 20 осіб», – йдеться в повідомленні Київради. 

    Особа, яка планує відвідати сесію Київради, має подати письмову заяву або заповнити електронну форму заяви на офіційному порталі міста Києва. Всі зареєстровані відвідувачі вносяться у відкритий перелік, який публікується на сайті Київради, та відображається на екрані в бюро перепусток.

    Зареєструватися можна за посиланням: https://kmr.gov.ua/uk/plan_zasidanya

    Нагадаємо, сьогодні, 11 лютого, відбудеться пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання.

    Теги: Київ Київрада кияни
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