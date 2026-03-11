Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київщина: графіки відключення світла 12 березня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Київщина: графіки відключення світла 12 березня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

Завтра, 12 березня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 12 березня 2026 року

  • 1.1 черга – світло буде весь день;
  • 1.2 черга – світло буде весь день;
  • 2.1 черга – без світла з 21:00 до 23:00;
  • 2.2 черга – без світла з 21:00 до 23:00;
  • 3.1 черга – без світла з 17:00 до 19:00;
  • 3.2 черга – без світла з 17:00 до 19:00;
  • 4.1 черга – світло буде весь день;
  • 4.2 черга – світло буде весь день;
  • 5.1 черга – без світла з 19:00 до 21:00;
  • 5.2 черга – без світла з 19:00 до 21:00;
  • 6.1 черга – без світла з 19:00 до 21:00;
  • 6.2 черга – світло буде весь день.
Київщина: графіки відключення світла 12 березня 2026 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 12 березня 2026 року фото 2

Нагадаємо, завтра, 12 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Зауважимо, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

До слова, столиця вже отримала таку кількість енергетичної допомоги, що головним викликом наразі стає не дефіцит обладнання, а необхідність його системного обліку та професійного сервісу. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» порівняв нинішню ситуацію з гуманітарним потоком 2022 року, коли обсяги допомоги виявилися більшими, ніж місто могло одномоментно розподілити.

Читайте також:

Теги: відключення світла Київщина ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на Київщину
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою
Сприяння в уникненні мобілізації: на Київщині офіцеру ТЦК повідомлено про підозру
4 березня, 09:31
Сергій Притула показав, як виглядає після підйому на 21-й поверх
Притула розвеселив мережу світлиною з доньками після «сходження» на 21 поверх
20 лютого, 18:19

Новини

Київщина: графіки відключення світла 12 березня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 12 березня 2026 року
У Києві викрито мережу кол-центрів, що торгували фейковими документами ЄС (фото)
У Києві викрито мережу кол-центрів, що торгували фейковими документами ЄС (фото)
Ремонт за 200 млн не врятував: шляхопровід на Нивках стоїть на опорах
Ремонт за 200 млн не врятував: шляхопровід на Нивках стоїть на опорах
Проїзд у маршрутках Києва дорожчає: названо перший маршрут та дату
Проїзд у маршрутках Києва дорожчає: названо перший маршрут та дату
Міст Патона вичерпав ресурс: проєктувальник оцінив загрозу обвалу
Міст Патона вичерпав ресурс: проєктувальник оцінив загрозу обвалу
Суд відправив за ґрати киянку, яка з кумою створювала порно за участі своїх доньок
Суд відправив за ґрати киянку, яка з кумою створювала порно за участі своїх доньок

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua