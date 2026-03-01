Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ завалили генераторами. Заступник Кличка визнав несподівану проблему

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київ завалили генераторами. Заступник Кличка визнав несподівану проблему
Київ отримав ще 31 генератор від мерії та громади Варшави
фото: Віталій Кличко

Валентин Мондриївський: «Генераторів навезли стільки, що їх зараз більше, ніж необхідного обладнання для підключення»

Столиця вже отримала таку кількість енергетичної допомоги, що головним викликом наразі стає не дефіцит обладнання, а необхідність його системного обліку та професійного сервісу. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» порівняв нинішню ситуацію з гуманітарним потоком 2022 року, коли обсяги допомоги виявилися більшими, ніж місто могло одномоментно розподілити.

За словами заступника голови КМДА, через дефіцит енергії та тепла Києву продовжують активно допомагати міжнародні партнери. Це призвело до своєрідного профіциту техніки, яка тепер потребує фахового нагляду.

«Генераторів навезли стільки, що їх зараз більше, ніж необхідного обладнання для підключення. І допомога не перестає надходити. Але генератори треба роздати, підключити, обладнати, обслужити, замінити – це ціле господарство», – пояснив посадовець.

Аби запобігти хаосу в управлінні великою кількістю техніки, пояснює заступник голови КМДА, Київрада ухвалила рішення створити спеціальне підприємство-оператор. Воно працюватиме як єдиний технічний центр: прийматиме техніку на баланс, забезпечуватиме заправку та ремонт силами фахівців. Це дозволить впорядкувати, зокрема, ті генератори, які раніше передавалися будинкам тимчасово у критичні моменти під час блекаутів, – коли, наприклад, замерзав житловий будинок, який працює тільки на електриці.

«Ці генератори треба брати на облік, аби не було хаосу, а потім ними, як майном розпоряджатись. У комунальному підприємстві, яке буде цим займатися, мають працювати фахівці з технічною освітою, що будуть ці генератори заправляти та обслуговувати», – пояснив посадовець.

Мондріївський пояснив, що місто надаватиме безвідсоткові позики виключно на придбання генераторів для багатоквартирних будинків. За його словами, йдеться про автономні джерела живлення, які дозволяють під час відключень електроенергії підтримувати роботу насосів, теплових пунктів, ліфтів та іншого критично важливого обладнання. «Тобто це не про будь-які витрати. Скористатися програмою зможуть ОСББ, ЖБК, кооперативи та управителі будинків. Позика без відсотків, комісій, строком до року і до мільйона гривень на один будинок», – уточнив посадовець.

Нагадаємо, цієї зими до столиці прибули ще 323 генератори, передані Європейським Союзом у межах підтримки енергетичної інфраструктури України. Загальна кількість автономних джерел живлення, отриманих містом від ЄС, тепер становить 500 одиниць. 

4 лютого, в Київ прибули 30 генераторів із Франції. Це частина допомоги анонсованої напередодні. Обладнання направляють на ключові об'єкти інфраструктури міста.

30 січня від Краківської архиєпархії Київ отримав 162 електрогенератори та 846 електрообігрівачів. Католицькі громади Кракова та Лодзі передадуть недільну пожертву 1 лютого на додаткову допомогу українській столиці.

На прохання Папи Лева XIV до України відправили три вантажівки з ліками та продуктами харчування, а також 80 електрогенераторів. 

13 лютого до столиці надійшла перша партія гуманітарної допомоги від Словаччини: 16 генераторів різної потужності та дві потужні зарядні станції. 

21 лютого мер Парижа Анн Ідальго прибула до української столиці з черговим візитом та привезла  критично важливе обладнання для стабілізації енергосистеми міста. Зважаючи на виклики, які постали перед українською енергетикою, мерія Парижа передала Києву партію енергообладнання.

До слова, кияни можуть отримати компенсацію витрат на генератори та сонячні панелі. Нині діє декілька програм підтримки. Заявки можна подати через Портал послуг. 

Читайте також:

Теги: генератор Офіс президента столиця Валентин Мондриївський КМДА ТЕЦ місцева влада енергетика Київ когенерація Віталій Кличко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 7 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
6 лютого, 19:18
Трактор засипав снігом журналістку телеканалу «Київ24» під час зйомки сюжету
Конфуз у прямому ефірі. Комунальник накрив журналістку лавиною снігу
17 лютого, 12:18
Неправильно спрямовані потужні лазери можуть викликати електричні розряди, стверджують вчені
Сонячні електростанції в космосі загрожують супутникам: що кажуть вчені
3 лютого, 13:05
Намети обігріву облаштовано у дворі багатоповерхових будинків у Києві
У Києві скоротилася кількість будинків без опалення
28 сiчня, 20:12
Блогерка Анетта Барсівна заявила, що тепер вона – вождь Троєщини, а її оточення – елітне плем’я
Жартівливе відео блогерки з Троєщини переросло в скандал із зоозахисниками
2 лютого, 17:40
Регульований пішохідний перехід розташований між зупинками пасажирського транспорту по обидва боки вулиці
Новий світлофор на вулиці Максимовича: як працює та що змінилося для водіїв
6 лютого, 11:20
Знищена росіянами Дарницька ТЕЦ-4
Як підготувати столицю до зими після удару по ТЕЦ-4? Експерт назвав головне правило
9 лютого, 12:17
Елітні квадратні метри шукають свого власника з вересня 2025 року
170 млн грн за пентхаус на Оболоні: чому елітне житло не знаходить покупця (фото)
12 лютого, 11:41
Національний заповідник «Софія Київська» зазнав пошкоджень під час обстрілу 10 червня 2025 року
Моніторингова місія ЮНЕСКО почала оцінку стану Софії Київської та Лаври
18 лютого, 12:18

Новини

Київ завалили генераторами. Заступник Кличка визнав несподівану проблему
Київ завалили генераторами. Заступник Кличка визнав несподівану проблему
Рух мостом Патона: застереження від влади стривожило киян
Рух мостом Патона: застереження від влади стривожило киян
«Київ самотужки не впорається». Заступник Кличка висловився про ситуацію в енергетиці
«Київ самотужки не впорається». Заступник Кличка висловився про ситуацію в енергетиці
Енергоколапс у Києві. Соратник Кличка назвав винного, і це – не мер
Енергоколапс у Києві. Соратник Кличка назвав винного, і це – не мер
Полопали труби. Соратник Кличка обнадіяв мешканців будинків, які залишилися посеред зими без тепла
Полопали труби. Соратник Кличка обнадіяв мешканців будинків, які залишилися посеред зими без тепла
Як Києво-Печерська лавра приваблюватиме туристів? Гендиректор заповідника оцінив перспективи
Як Києво-Печерська лавра приваблюватиме туристів? Гендиректор заповідника оцінив перспективи

Новини

Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Сьогодні, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua