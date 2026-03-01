Київ завалили генераторами. Заступник Кличка визнав несподівану проблему

Київ отримав ще 31 генератор від мерії та громади Варшави

Валентин Мондриївський: «Генераторів навезли стільки, що їх зараз більше, ніж необхідного обладнання для підключення»

Столиця вже отримала таку кількість енергетичної допомоги, що головним викликом наразі стає не дефіцит обладнання, а необхідність його системного обліку та професійного сервісу. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» порівняв нинішню ситуацію з гуманітарним потоком 2022 року, коли обсяги допомоги виявилися більшими, ніж місто могло одномоментно розподілити.

За словами заступника голови КМДА, через дефіцит енергії та тепла Києву продовжують активно допомагати міжнародні партнери. Це призвело до своєрідного профіциту техніки, яка тепер потребує фахового нагляду.

«Генераторів навезли стільки, що їх зараз більше, ніж необхідного обладнання для підключення. І допомога не перестає надходити. Але генератори треба роздати, підключити, обладнати, обслужити, замінити – це ціле господарство», – пояснив посадовець.

Аби запобігти хаосу в управлінні великою кількістю техніки, пояснює заступник голови КМДА, Київрада ухвалила рішення створити спеціальне підприємство-оператор. Воно працюватиме як єдиний технічний центр: прийматиме техніку на баланс, забезпечуватиме заправку та ремонт силами фахівців. Це дозволить впорядкувати, зокрема, ті генератори, які раніше передавалися будинкам тимчасово у критичні моменти під час блекаутів, – коли, наприклад, замерзав житловий будинок, який працює тільки на електриці.

«Ці генератори треба брати на облік, аби не було хаосу, а потім ними, як майном розпоряджатись. У комунальному підприємстві, яке буде цим займатися, мають працювати фахівці з технічною освітою, що будуть ці генератори заправляти та обслуговувати», – пояснив посадовець.

Мондріївський пояснив, що місто надаватиме безвідсоткові позики виключно на придбання генераторів для багатоквартирних будинків. За його словами, йдеться про автономні джерела живлення, які дозволяють під час відключень електроенергії підтримувати роботу насосів, теплових пунктів, ліфтів та іншого критично важливого обладнання. «Тобто це не про будь-які витрати. Скористатися програмою зможуть ОСББ, ЖБК, кооперативи та управителі будинків. Позика без відсотків, комісій, строком до року і до мільйона гривень на один будинок», – уточнив посадовець.

Нагадаємо, цієї зими до столиці прибули ще 323 генератори, передані Європейським Союзом у межах підтримки енергетичної інфраструктури України. Загальна кількість автономних джерел живлення, отриманих містом від ЄС, тепер становить 500 одиниць.

4 лютого, в Київ прибули 30 генераторів із Франції. Це частина допомоги анонсованої напередодні. Обладнання направляють на ключові об'єкти інфраструктури міста.

30 січня від Краківської архиєпархії Київ отримав 162 електрогенератори та 846 електрообігрівачів. Католицькі громади Кракова та Лодзі передадуть недільну пожертву 1 лютого на додаткову допомогу українській столиці.

На прохання Папи Лева XIV до України відправили три вантажівки з ліками та продуктами харчування, а також 80 електрогенераторів.

13 лютого до столиці надійшла перша партія гуманітарної допомоги від Словаччини: 16 генераторів різної потужності та дві потужні зарядні станції.

21 лютого мер Парижа Анн Ідальго прибула до української столиці з черговим візитом та привезла критично важливе обладнання для стабілізації енергосистеми міста. Зважаючи на виклики, які постали перед українською енергетикою, мерія Парижа передала Києву партію енергообладнання.

До слова, кияни можуть отримати компенсацію витрат на генератори та сонячні панелі. Нині діє декілька програм підтримки. Заявки можна подати через Портал послуг.