Сприяння в уникненні мобілізації: на Київщині офіцеру ТЦК повідомлено про підозру

За даними слідства, посадовець запропонував чоловіку, який перебував у розшуку, оновити облікові дані та пройти військово-лікарську комісію таким чином, щоб його не призвали

На Київщині працівники Державного бюро розслідувань спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України викрили офіцера територіального центру комплектування, який за гроші обіцяв військовозобов’язаному сприяти уникненню мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслудбу ДБР.

За даними слідства, посадовець запропонував чоловіку, який перебував у розшуку та планував змінити місце роботи, оновити облікові дані та пройти військово-лікарську комісію таким чином, щоб його не призвали. За це він вимагав $4 тис.

Зокрема, офіцер обіцяв:

посприяти реєстрації місця проживання;

допомогти з оформленням документів через мобільний застосунок;

організувати проходження ВЛК без подальшого призову;

зняти статус «розшук» у відповідній системі.

Зловмиснику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Слідчі встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до правопорушення.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національною поліцією викрили схему незаконної мобілізації військовозобов’язаних до тилової частини без фактичного проходження служби. За даними слідства, до схеми був причетний член добровольчого формування територіальної громади, який виступав посередником між військовозобов’язаними та організаторами оборудки.

Також працівники Державного бюро розслідувань за сприяння ГУВБ СБУ затримали начальника управління Державної служби з питань праці у Хмельницькій області та приватну підприємицю. Їх підозрюють в організації схеми незаконної видачі дозвільних документів у сфері охорони праці.