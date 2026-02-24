Головна Країна Політика
Шмигаль пояснив, скільки коштів і часу потрібно для повного відновлення енергетики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Шмигаль пояснив, скільки коштів і часу потрібно для повного відновлення енергетики
За словами Шмигаля, для швидкого відновлення енергетики у 2026 році Україна потребує $4,9 млрд
фото: Денис Шмигаль

$71 млрд необхідно для відновлення та модернізації генераційних потужностей

Загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

«З перших місяців повномасштабної війни енергетичний сектор став однією з пріоритетних цілей Росії. Звіт Rdna5 (п’ята оцінка завданих збитків і потреб у відновленні України – «Главком») чітко демонструє масштаб цих руйнувань. І він допомагає нам планувати відновлення», – зазначив Шмигаль.

Урядовець пояснив, на що саме потрібні $90,6 млрд:

  • $71 млрд (майже 80% від загальної суми) необхідні саме для відновлення та модернізації генераційних потужностей;
  • $6,4 млрд – потреби теплового господарства;
  • $5,2 млрд – газотранспортна інфраструктура;
  • $4,6 млрд – нафтова галузь, включаючи переробку.

«За даними Rdna5, лише для швидкого відновлення енергетики у 2026 році необхідно $4,9 млрд. Але ми хочемо не просто відновити зруйноване, а збудувати енергосистему, яка гарантуватиме безпеку та стійкість на десятиліття вперед», – каже він.

Глава Міненерго також підкреслив, що Україна разом зі Світовим банком розпочинає роботу над оновленою Енергетичною стратегією. «Вона визначить нове бачення розвитку сектору та чітку дорожню карту відновлення й модернізації», – наголосив урядовець.

Нагадаємо, глава уряду Юлія Свириденко заявляла, що Російська Федерація буде завдавати ударів по українській енергетиці й після зими. Тому Кабінет міністрів разом з керівниками облдержадміністрацій та представниками енергетичних компаній почав готувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

До слова, Україна має інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці.

Теги: енергетика Денис Шмигаль

