Київщина: графіки відключення світла 20 листопада 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
колаж: glavcom.ua

Графіки відключення світла у Київській області 20 листопада

Завтра, 20 листопада, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 20 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;
  • 1.2 черга – без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;
  • 2.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та 20:00 до 24:00;
  • 2.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;
  • 3.1 черга – без світла з 02:30 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 3.2 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 4.1 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 4.2 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 18:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 5.1 черга – без світла з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;
  • 5.2 черга – без світла з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;
  • 6.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:00;
  • 6.2 черга – без світла з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30.
Київщина: графіки відключення світла 20 листопада 2025 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 20 листопада 2025 року фото 2

Нагадаємо, завтра, 20 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

