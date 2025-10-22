Головна Країна Події в Україні
У декількох областях запроваджено графіки аварійних відключень світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Відключення повʼязані з масованими ворожими ударами по енергетиці України
колаж: glavcom.ua

Для чотирьох черг споживачів діють графіки аварійних відключень

За вказівкою «Укренерго», на Сумщині та Полтавщині запроваджено графіки аварійних відключень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві обленерго.

У Сумській та Полтавській областях діють графіки аварійних відключень діють для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів. Графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація.

Нагадаємо, упродовж усієї ночі російські загарбники завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Наразі масована атака продовжується.

Як відомо, у ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Київ балістикою та ударними дронами. На цей час відомо про щонайменше двох загиблих.

Також уночі, з 01:30 до 01:47, ворог завдав ударів безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки травмовано девʼятьох людей, кількість постраждалих уточнюється. За словами пресслужби ОВА, терористи били по критичній та цивільній інфраструктурі. Росіяни завдали дев'ять ударів «шахедами» по території обласного центру.

Крім того, ворог атакував об'єкти підприємств нафтогазової промисловості Полтавщини. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти у Миргородському районі.

До слова, окупанти атакували Одещину ударними дронами. За повідомленням місцевої влади, в Ізмаїлі пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру.

Теги: Сумщина Полтавщина відключення відключення світла

