Автомати, гранати та 8 тис. набоїв: у Києві викрито торговців зброєю (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Автомати, гранати та 8 тис. набоїв: у Києві викрито торговців зброєю (фото)
Зброя, вилучена під час обшуків
фото: Офіс генерального прокурора

Слідство встановлює джерела походження зброї та можливу причетність інших осіб

У Києві перекрито канал незаконного збуту зброї та боєприпасів, який діяв під виглядом СТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора

Слідство встановило, що 50-річний киянин облаштував за місцем проживання імпровізовану СТО. Під виглядом ремонту автомобілів він збував вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові пристрої.

«Задокументовано продаж гранат різних типів, зокрема реактивної протитанкової гранати, підствольного гранатомета, понад 3,5 тис набоїв різного калібру, а також двох автоматів і ручного кулемета», – йдеться у повідомленні.

У ході розслідування правоохоронці встановили ймовірну причетність до незаконної діяльності ще двох осіб. Під час обшуків за місцями їхнього проживання вилучено шість одиниць вогнепальної зброї, три гранатомети, близько 200 гранат і гранатометних пострілів, тротилову шашку, протитанкову керовану ракету, протипіхотну міну направленої дії та понад 8 тис. набоїв.

10 фото
На весь екран
Зброя, вилучена під час обшуків
фото: Офіс генерального прокурора

Усіх трьох чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України. За клопотанням прокуратури, їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Слідство встановлює джерела походження зброї та можливу причетність інших осіб.

В офісі генерального прокурора наголосили, що незаконний обіг зброї та боєприпасів залишається серйозною загрозою для безпеки держави. Упродовж 2025 року правоохоронці зареєстрували 8603 кримінальні правопорушення за ч. 1 ст. 263 КК України. До суду скеровано обвинувальні акти у 4377 провадженнях.

«За цей період із незаконного обігу вилучено значні обсяги озброєння: 1412 одиниць нарізної вогнепальної зброї, 419 – іншої вогнепальної, 43 – гладкоствольної, а також 186 гранатометів і реактивних систем, понад 667 тис. набоїв, майже 4,9 тис. гранат, 69 мін, 246 саморобних вибухових пристроїв та понад 2,6 тонни вибухових речовин», – повідомляє Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, правоохоронці викрили жителів Київщини, які займалися продажем трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин. 

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували угруповання, яке, за даними правоохоронців, підготували до підпільного продажу велику партію «трофейного» озброєння. Правоохоронці затримали організатора групи, двох його спільників і трьох кримінальників, які намагалися збути зброю. Серед вилученого – 75 зразків стрілецької зброї, зокрема автомати Калашникова, а також 38 бойових гранат, більше 20 підривачів, два гранатомети та 13 тис. набоїв.

