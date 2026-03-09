Головна Київ Новини
«Фарс імені Петра Олексійовича». Депутати розповіли, що відбулося сьогодні в Київраді

Павло Вуєць
glavcom.ua
Павло Вуєць
«Фарс імені Петра Олексійовича». Депутати розповіли, що відбулося сьогодні в Київраді
На засідання Київради 9 березня завітала парламентська фракція «Європейської солідарності», але сесія так і не розпочалася через відсутність кворуму
Київрада не змогла зібратися для прийняття плану стійкості. Завтра – нова спроба

Київрада не змогла зібратися на позачергову сесію, аби затвердити енергетичний план стійкості на наступний опалювальний сезон. Для кворуму не вистачило буквально кількох голосів: сигнальне голосування показало присутність 58 депутатів при необхідному мінімумі в 61. На сесію зібралися лише депутати «Удару», «Європейської солідарності» та «Єдності». Щоправда, явка у «Європейської солідарності» лишала бажати кращого – відсутня була приблизно третина фракції. Натомість у Київраду завітала парламентська фракція «ЄС» на чолі з самим Петром Порошенком, повідомляє «Главком».

Події в Київраді стали продовженням політичного загострення між Офісом президента та київською владою. Раніше 3 березня Рада національної безпеки та оборони затвердила комплексні плани енергетичної стійкості для всіх областей і обласних центрів країни, крім Києва. Столичній владі, яку на Банковій раніше звинувачували в провалі підготовки до минулої зими, дали додатковий час на підготовку відповідних змістовних документів. У Київській міській державній адміністрації у відповідь заявили, що вчасно подали Міністерству розвитку громад та територій України пропозиції до плану стійкості та представили їх на засіданні РНБО.

Президент Володимир Зеленський назвав вівторок, 10 березня, крайньою датою, коли від Києва очікується новий змістовний план.

Голова КМДА, київський мер Віталій Кличко заявив, що, на відміну від інших регіонів, де плани були підписані головами обласних військових адміністрацій, сам цього за законом зробити не може і вважає, що таке рішення має ухвалити міська рада.

За відсутності кворуму позачергову сесію було перенесено на вівторок. Співрозмовники «Главкома» в «Ударі» стверджують, що завтра кворум може бути забезпечений за рахунок тих депутатів від «Європейської солідарності», які не змогли сьогодні прибути на сесію.

Голова фракції «ЄС» у Київраді Володимир Прокопів на брифінгу звинуватив фракції, які проігнорували позачергову сесію, присвячену єдиному питанню енергетичної стійкості, у безвідповідальності. При цьому зауважив, що «ЄС», хоч і має низку правок для проєкту плану стійкості, сподівається на їх врахування, та пообіцяв підтримати документ повним складом фракції.

Голова пропрезидентської фракції «Слуга народу», яка проігнорувала сесію, Андрій Вітренко у коментарі «Главкому» так пояснив демонстративну відсутність своїх депутатів та колег з інших фракцій: «Ми та інші депутати не бажали брати участі у фарсі імені Петра Олексійовича Порошенка, який привів сюди всю свою фракцію і виступав 20 хвилин. Навіщо нам брати в цьому участь? Якщо засідання перенесено на завтра, то відповідно далі і будемо формувати позицію. У нас є свої доповнення та зауваження до цього плану». Також Вітренко наполягає, що у Кличка є вся повнота влада та повноваження, аби самостійно підписати документ, а не «розмивати відповідальність ще серед 120 депутатів».

