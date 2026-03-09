Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ досі без плану стійкості: депутати не з’явилися на розгляд документа, який вимагає РНБО

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київ досі без плану стійкості: депутати не з’явилися на розгляд документа, який вимагає РНБО
У майже повному складі були присутні тільки три фракції: «Удар», «Європейська Солідарність» і «Єдність»
фото: КМДА. Ілюстративне

За результатами сигнального голосування, у сесійній залі були лише 58 депутатів Київради

Позачергове засідання Київради 9 березня 2026 року, під час якого депутати мали обговорити і ухвалити проєкт плану стійкості на наступний опалювальний сезон, не відбулося через відсутність кворуму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За результатами сигнального голосування, у сесійній залі були лише 58 депутатів Київради, повідомив заступник голови КМДА і голова фракції «Європейська Солідарність» Володимир Прокопів.

«У майже повному складі були присутні тільки три фракції: «Удар», «Європейська Солідарність» і «Єдність». Решти було надзвичайно мало, через це 58 тільки людей в залі», – сказав в коментарі журналістам Прокопів.

На погоджувальній раді було вирішено перенести засідання на 10 березня, 13:00.

Раніге повідомлялося, що 9 березня у Київраді відбудеться позачергове засідання для розгляду проєкту плану енергостійкості столиці на наступну зиму. 5 березня відбулось засідання з фахівцями енергетичної галузі, експертами енергетичної ради столиці та лідерами депутатських фракцій Київради, де був представлений план стійкості Києва, який презентували на засіданні Ради нацбезпеки та оборони 3 березня. Тоді план стійкості Києва не був затверджений.

«Главком» писав, що РНБО затвердила плани стійкості для всіх регіонів України, крім Києва, який не включили до загального бюджету державної допомоги та надали додатковий час на підготовку. Мер столиці Віталій Кличко заявив про політичний тиск та відсутність підтримки з боку уряду, тоді як президент Володимир Зеленський наголосив на неготовності міста до зими та персональній відповідальності мера за енергетичну безпеку, запропонувавши допомогу свого радника Олександра Кубракова.

Теги: Віталій Кличко Київ Київрада Володимир Прокопів КМДА столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Національному військовому меморіальному кладовищі в Мархалівці продовжують ховати військових
Національне військове кладовище, попри скандал, продовжує поховання: причини
10 лютого, 14:18
Спорожнілі полиці у фірмовому магазині Roshen на станції метро «Оболонь»
Наслідки атаки на Roshen: у магазинах спорожніли полиці із деякими солодощами (фото)
10 лютого, 13:39
Комунальні служби та енергетики цілодобово працюють над усунення пошкоджень
Кличко назвав кількість будинків без тепла та анонсував важливе рішення Київради
10 лютого, 13:54
Розробники наголошують: таємно стежити у застосунку не вийде, функція працює лише за згоди самої дитини
Маршрути школярів під контролем: у застосунку «Київ Цифровий» з’явилася нова функція
17 лютого, 14:53
ТРЦ Ocean Plaza був відкритий 19 листопада 2012 року
Продаж ТРЦ Ocean Plaza: що відомо про один із найбільших торгових центрів України
18 лютого, 09:06
Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа буде поруч з українським народом стільки, скільки знадобиться для перемоги
До Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
24 лютого, 08:13
Шкідливий для чутливих груп рівень забрудненості повітря зафіксовано у семи районах столиці
У столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу
23 лютого, 10:51
У школах Києва здобувають освіту майже 264 тисячі учнів, серед яких 18,4 тисячі – першокласники
Як записати дитину до першого класу у Києві в 2026 році: все, що потрібно знати батькам
25 лютого, 11:30
Колишньому голові суду інкриміновано пособництво у шахрайстві, службове підроблення та незаконне втручання в роботу автоматизованих систем
Привласнення квартири померлої киянки: підозру отримали ексголова суду та група адвокатів
4 березня, 10:53

Новини

Київ досі без плану стійкості: депутати не з’явилися на розгляд документа, який вимагає РНБО
Київ досі без плану стійкості: депутати не з’явилися на розгляд документа, який вимагає РНБО
Патріарх Філарет потрапив до лікарні. Церква просить молитися
Патріарх Філарет потрапив до лікарні. Церква просить молитися
Майже добу на даху: у Вишгороді хлопець відмовляється спускатися з багатоповерхівки
Майже добу на даху: у Вишгороді хлопець відмовляється спускатися з багатоповерхівки
Незаконні букети: які штрафи загрожують продавцям та покупцям первоцвітів у Києві
Незаконні букети: які штрафи загрожують продавцям та покупцям первоцвітів у Києві
Історична подія у Лаврі: Епіфаній уперше звершив молитву у храмі над Ближніми печерами
Історична подія у Лаврі: Епіфаній уперше звершив молитву у храмі над Ближніми печерами
Грип у Києві йде на спад: скільки людей захворіло за минулий тиждень
Грип у Києві йде на спад: скільки людей захворіло за минулий тиждень

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua