Київ досі без плану стійкості: депутати не з’явилися на розгляд документа, який вимагає РНБО

Позачергове засідання Київради 9 березня 2026 року, під час якого депутати мали обговорити і ухвалити проєкт плану стійкості на наступний опалювальний сезон, не відбулося через відсутність кворуму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За результатами сигнального голосування, у сесійній залі були лише 58 депутатів Київради, повідомив заступник голови КМДА і голова фракції «Європейська Солідарність» Володимир Прокопів.

«У майже повному складі були присутні тільки три фракції: «Удар», «Європейська Солідарність» і «Єдність». Решти було надзвичайно мало, через це 58 тільки людей в залі», – сказав в коментарі журналістам Прокопів.

На погоджувальній раді було вирішено перенести засідання на 10 березня, 13:00.

Раніге повідомлялося, що 9 березня у Київраді відбудеться позачергове засідання для розгляду проєкту плану енергостійкості столиці на наступну зиму. 5 березня відбулось засідання з фахівцями енергетичної галузі, експертами енергетичної ради столиці та лідерами депутатських фракцій Київради, де був представлений план стійкості Києва, який презентували на засіданні Ради нацбезпеки та оборони 3 березня. Тоді план стійкості Києва не був затверджений.

«Главком» писав, що РНБО затвердила плани стійкості для всіх регіонів України, крім Києва, який не включили до загального бюджету державної допомоги та надали додатковий час на підготовку. Мер столиці Віталій Кличко заявив про політичний тиск та відсутність підтримки з боку уряду, тоді як президент Володимир Зеленський наголосив на неготовності міста до зими та персональній відповідальності мера за енергетичну безпеку, запропонувавши допомогу свого радника Олександра Кубракова.