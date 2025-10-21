Чернігів залишився без світла та води через ворожі обстріли

Через удари по енергооб’єктах без світла залишилися Чернігів та північні громади області

Унаслідок російських атак Чернігів було повністю знеструмлено, також є проблеми з водою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чернігівводоканал».

З 5:30 ранку працівники водоканалу розпочали запуск об’єктів від альтернативних джерел живлення. «Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків. Просимо завчасно робити запаси води», – зазначено в повідомленні.

Пресслужба відомства каже, що зранку буде організоване підвезення води в окремі райони міста. Інформація публікуватиметься окремо, жителям радять слідкувати за додатковими повідомленнями.

Крім того, в місті відкриті водопровідні колонки, з яких мешканці багатоповерхових будинків можуть набирати воду, якщо вони розташовані поруч. «Завдання водоканалу – не лише забезпечити населення водою, але й відвести стоки з території міста, а це понад 20 насосних станцій каналізації, які потрібно запустити та контролювати», – йдеться в повідомлені «Чернігівводоканалу».

Як розповів глава Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус, область зазнала масової атаки ударних безпілотників. За добу зафіксована 51 повітряна ціль, зокрема дві балістичні ракети.

«На жаль, є два влучання «шахедів»: обʼєкт теплопостачання та енергооб'єкт у двох громадах Чернігівського району. Через це аварійно відключено електропостачання у Чернігові та північних громадах області. Наші енергетики працюють над відновленням», – написав він.

За словами Чауса, критична інфраструктура переведена на генератори. Частково розгорнуті пункти незламності. У випадку більш тривалих строків відновлення електропостачання – такі пункти будуть розгортатись додатково.

Нагадаємо, уряд ухвалив низку термінових рішень для прискореного захисту та відновлення критичної інфраструктури. Раніше Міністерство енергетики України оприлюднило роз’яснення щодо причин запровадження обмежень електроенергії для споживачів, а також пояснило різницю між типами відключень та фактори, через які можуть не дотримуватися оголошені графіки.