В Україні 20 жовтня введуть графіки відключень світла

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Чернігівській області оператор системи розподілу наразі застосовує погодинні відключення для побутових споживачів
Українців закликають споживати електроенергію ощадливо

Завтра, 20 жовтня, у всіх регіонах України від 06:00 до 22:00 будуть введені графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Як інформує «Главком», про це повідомляє компанія «Укренерго».

Причиною обмежень називають наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

У Чернігівській області оператор системи розподілу наразі застосовує погодинні відключення для побутових споживачів.

«Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго», – наголошують в «Укренерго».

Компанія також закликала громадян споживати електроенергію ощадливо, щоб уникнути додаткових складнощів у роботі енергосистеми.

Раніше Міністерство енергетики України оприлюднило роз’яснення щодо причин запровадження обмежень електроенергії для споживачів, а також пояснило різницю між типами відключень та фактори, через які можуть не дотримуватися оголошені графіки.

Нагадаємо, Уряд ухвалив низку термінових рішень для прискореного захисту та відновлення критичної інфраструктури. 

