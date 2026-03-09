Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Воскресенці за 6 тис. грн (фото)

Помешкання розташоване на четвертому поверсі дев’ятиповерхового цегляного будинку, зведеного у 1982 році

Шукачам бюджетного житла у столиці зазвичай доводиться обирати між кімнатою з господарями або віддаленим передмістям, проте іноді трапляються приємні за ціною пропозиції. У Дніпровському районі Києва на вулиці Ігоря Юхновського (колишня Сулеймана Стальського) здається оселя, вартість якої за два місяці «схудла» на 25%. Як з’ясував «Главком», ще у січні за об’єкт просили 8 тис. грн, проте після кількох етапів зниження ціна зупинилася на позначці 6 тис. грн.

Помешкання розташоване на четвертому поверсі дев’ятиповерхового цегляного будинку, зведеного у 1982 році. Загальна проща квартири 30 кв. м, житлова кімната займає 15 кв. м, а кухня – 5 кв. м. Оселя має охайний вигляд, у ній виконано ремонт та встановлено необхідні меблі.

У кімнаті є шафа-купе і невелика робоча зона фото: «Лун»

Телевізор та імпровізована обідня зона фото: «Лун»

Квартира укомплектована побутовою технікою для комфортного проживання. Опалення в будинку централізоване. Зі слів рієлтора, ванна кімната обладнана душевою кабіною.

Компактна кухня з електроплитою фото: «Лун»

Холодильник розмістився біля вхідних дверей фото: «Лун»

Ванна кімната фото: «Лун»

У ванній кімнаті є пральна машина фото: «Лун»

Власники розглядають варіант тривалої оренди для однієї людини або сімейної пари. Орендарям доведеться додатково оплачувати комунальні послуги, а при заселенні внести оплату за перший та останній місяці проживання.

Воскресенка, Воскресенський масив – житловий масив у Дніпровському районі міста Києва на лівому березі Дніпра. Зведений на місці колишньої Воскресенської слобідки. З півночі Воскресенка межує з Вигурівщиною-Троєщиною, із заходу – з Райдужним масивом, з півдня та сходу оточений лісопарковою смугою.

Раніше «Главком» показував варіант квартири у Солом’янському районі, яке теж пропонується за 6 тис. грн. Житло розташоване на бульварі Вацлава Гавела, 53, у цегляному будинку типу «сталінка», зведеному у 1961 році.

До слова, парламент працює над питанням податків для орендарів та над врегулюванням роботи ринку оренди житла. У Верховній Раді депутати працюють над новим законопроєктом, який передбачає значне зниження податків для власників житла, яке здається в оренду. У парламенті пояснили, що це рішення має стимулювати легалізацію відповідних доходів від оренди.